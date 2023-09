Apetlon kassiert von Neudorf/Parndorf Juniors sechs Stück

Details Sonntag, 17. September 2023 20:09

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Apetlon und SpG Neudorf/Parndorf Juniors mit dem Endstand von 0:6. Damit wurde Neudorf/Parndorf Juniors der Favoritenrolle vollends gerecht.

"Sixpack" an Treffern

Für Apetlon lief vor 250 Zuschauern wenig rund: Das Heimteam geriet schnell in Rückstand, als Daniel Hans-Jürgen Lamster nach einem Eckball auf 0:1 stellte. Lukas Hoffmann erhöhte den Vorsprung von Neudorf/Parndorf Jrs. nach 38 Minuten mit einem herrlichen Schussball ins Kreuzeck auf 2:0. Ehe der Referee Kemal Kazanci die Akteure zur Pause bat, erzielte Daniel Gruber aufseiten der Gäste das 3:0 (45.) - er traf nach Stanglpass von rechts. Der tonangebende Stil von SpG Neudorf/Parndorf Juniors spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Hoffmann baute den Vorsprung von Neudorf/Parndorf Juniors in der 52. Minute aus. Gruber überwand den gegnerischen Schlussmann via Traumtor zum 5:0 für Neudorf/Parndorf Jrs. (54.). Durch ein Eigentor von Tomas Bagi verbesserte SpG Neudorf/Parndorf Juniors den Spielstand auf 6:0 für sich (84.). Schlussendlich setzte sich Neudorf/Parndorf Juniors mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

19 Gegentreffer musste Apetlon im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Nach fünf bestrittenen Begegnungen ist Apetlon Letzter der 1. Klasse Nord. Die Offensive von Apetlon zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – ein geschossener Treffer stellt den schlechtesten Ligawert dar. Die schmerzliche Phase von Apetlon dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer.

Die drei Punkte brachten für Neudorf/Parndorf Jrs. keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von SpG Neudorf/Parndorf Juniors ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur vier Gegentore zugelassen hat. Neudorf/Parndorf Jrs. bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SpG Neudorf/Parndorf Juniors vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Neudorf/Parndorf Juniors selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Am kommenden Sonntag trifft Apetlon auf FC VEGANIS Sankt Andrä (16:00 Uhr), Neudorf/Parndorf Jrs. reist tags zuvor zu USC Wallern (17:30 Uhr).

1. Klasse Nord: Apetlon – SpG Neudorf/Parndorf Juniors, 0:6 (0:3)

84 Eigentor durch Tomas Bagi 0:6

54 Daniel Gruber 0:5

52 Lukas Hoffmann 0:4

45 Daniel Gruber 0:3

38 Lukas Hoffmann 0:2

8 Daniel Hans-Juergen Lamster 0:1

