NSC Juniors jubelt bei UFC Podersdorf a. S.

Details Samstag, 23. September 2023 19:53

Am Samstag trafen UFC Podersdorf am See und NSC Juniors aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:1 für sich.

Anschlusstreffer wird nicht belohnt

NSC Juniors stellte mit dem 1:0 in der 20. Minute die Weichen auf Sieg, als Tizian Bender zur Stelle war. In der 38. Minute brachte Matej Maas das Netz für NSC Juniors zum Zappeln. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Das 1:2 von UFC Podersdorf a. S. stellte Elias Kolarik sicher (81.). Matus Vlna stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für NSC Juniors her (86.). Schließlich strich NSC Juniors die Optimalausbeute gegen Podersdorf ein.

NSC Juniors ist seit vier Spielen unbezwungen.

NSC Juniors ist jetzt mit zehn Zählern punktgleich mit UFC Podersdorf am See und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 10:10 auf dem fünften Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

UFC Podersdorf a. S. tritt am kommenden Samstag bei ASV COLDAMARIS Hornstein an, NSC Juniors empfängt am selben Tag SC Frauenkirchen.

1. Klasse Nord: UFC Podersdorf am See – NSC Juniors, 1:3 (0:2)

86 Matus Vlna 1:3

81 Elias Kolarik 1:2

38 Matej Maas 0:2

20 Tizian Bender 0:1

