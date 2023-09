Zurndorf schenkt Zagersdorf halbes Dutzend ein

Details Samstag, 23. September 2023 19:48

ASV Zurndorf kannte mit Zagersdorf keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte die Heimmannschaft den maximalen Ertrag.

Einseitiges Torfestival

SC Zagersdorf geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Mario Unger das schnelle 1:0 für Zurndorf erzielte. Das 2:0 ließ ASV Raiffeisenbank Zurndorf zum zweiten Mal im Match jubeln (28.) - Manuel Pethö traf. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Das 3:0 für ASV Zurndorf stellte Unger sicher. In der 51. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für das 4:0 sorgte ASV Raiffeisenbank Zurndorf in Minute 63 durch Manuel Pethö. In der 64. Minute legte Ralf Weber zum 5:0 zugunsten von ASV Zurndorf nach. Michael Wohlfart stellte schließlich in der 80. Minute den 6:0-Sieg für Zurndorf sicher. Am Ende kam ASV Raiffeisenbank Zurndorf gegen Zagersdorf zu einem verdienten Sieg.

In dieser Saison sammelte Zurndorf bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

SC Zagersdorf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Nord. Mit erschreckenden 22 Gegentoren stellt der Gast die schlechteste Abwehr der Liga. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SC Zagersdorf die dritte Pleite am Stück.

ASV Raiffeisenbank Zurndorf setzte sich mit diesem Sieg von Zagersdorf ab und nimmt nun mit sechs Punkten den elften Rang ein, während SC Zagersdorf weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

ASV Zurndorf tritt am Samstag, den 30.09.2023, um 17:00 Uhr, bei Nickelsdorf an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Zagersdorf UFC Oggau.

1. Klasse Nord: ASV Raiffeisenbank Zurndorf – SC Zagersdorf, 6:0 (2:0)

80 Michael Wohlfart 6:0

64 Ralf Weber 5:0

63 Manuel Pethoe 4:0

51 Mario Unger 3:0

28 Manuel Pethoe 2:0

2 Mario Unger 1:0

