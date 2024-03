Zagersdorf mit Mega-Comeback gegen Wallern in Acht-Tore-Festival

Spielberichte

USC Wallern hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 4:4 mit lediglich einem begnügen - wohlgemerkt nach zwischenzeitlichem 0:4. Der Gast ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht. Das Hinspiel war mit einer herben 0:5-Abreibung aus Sicht von SC Zagersdorf zu Ende gegangen.

Heroische Aufholjagd der Heimischen

Kurz nach Spielbeginn schockte Simon Marko das Heimteam und traf für Wallern im Doppelpack (2./10.). Fabian Perlinger legte in der 37. Minute zum 3:0 für USC Wallern nach. Wallern gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Der vierte Streich von USC Wallern war Erik Takac vorbehalten (50.). Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Hannes Altenthaler von Wallern mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (71.). Maximilian Ivancsits traf zum 1:4 zugunsten von Zagersdorf (72.). Für das 2:4 von SC Zagersdorf zeichnete Jakob Wildt verantwortlich (74.), wenig später traf Maximilian Ivancsits zum 3:4 (81.). USC Wallern schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (94.) traf Fabian Schmal zum Ausgleich für Zagersdorf. Nach einer deutlichen Führung wähnte Wallern die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch SC Zagersdorf stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Mit 48 Toren fing sich SC Zagersdorf die meisten Gegentore in der 1. Klasse Nord ein. Zagersdorf verbuchte insgesamt einen Sieg, drei Remis und elf Niederlagen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen resultierten aus den letzten fünf Spielen.

Bei USC Wallern präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Wallern in der Tabelle auf Platz sieben. Acht Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat USC Wallern momentan auf dem Konto. Wallern baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Zagersdorf tritt kommenden Samstag, um 15:30 Uhr, bei Mönchhof an. Einen Tag später empfängt USC Wallern Nickelsdorf.

1. Klasse Nord: SC Zagersdorf – USC Wallern, 4:4 (0:3)

94 Fabian Schmal 4:4

81 Maximilian Ivancsits 3:4

74 Jakob Wildt 2:4

72 Maximilian Ivancsits 1:4

50 Erik Takac 0:4

37 Fabian Perlinger 0:3

10 Simon Marko 0:2

2 Simon Marko 0:1

