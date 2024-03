UFC Podersdorf a. S. feiert Auswärtssieg bei Tabellenführer Sankt Andrä

Spielberichte

UFC Podersdorf am See verpasste FC VEGANIS Sankt Andrä einen Dämpfer und siegte mit 3:1 gegen den Tabellenführer. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von FC Sankt Andrä gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Sankt Andrä der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel war eine Demonstration von UFC Podersdorf a. S. gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Tag der Traumtore

In der vierten Minute sahen die 220 Besucher das 1:0 für die Gäste - Zsolt Böcskey schob ins leere Tor ein. Noch in der ersten Hälfte erhöhte Podersdorf auf 2:0 (39.) - Traumfreistoß von Csaba Csizmadia. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 1:2 von FC VEGANIS Sankt Andrä zeichnete Lukas Mihalik verantwortlich (86.) - per herrlichem Fallrückzieher. In der 87. Minute brachte UFC Podersdorf am See das Netz zum Zappeln - Zsolt Böcskey traf sehenswert mithilfe der Latte. Am Schluss gewann UFC Podersdorf a. S. gegen FC Sankt Andrä.

Mit beeindruckenden 42 Treffern stellt Sankt Andrä den besten Angriff der 1. Klasse Nord, allerdings fand Podersdorf diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Elf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC VEGANIS Sankt Andrä.

UFC Podersdorf am See bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. Fünf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat UFC Podersdorf a. S. derzeit auf dem Konto. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Podersdorf zu besiegen.

FC Sankt Andrä tritt am Freitag, den 29.03.2024, um 19:30 Uhr, bei SC Frauenkirchen an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt UFC Podersdorf am See SC Freistadt Rust.

1. Klasse Nord: FC VEGANIS Sankt Andrä – UFC Podersdorf am See, 1:3 (0:2)

87 Zsolt Pal Boecskey 1:3

86 Lukas Mihalik 1:2

39 Csaba Csizmadia 0:2

4 Zsolt Pal Boecskey 0:1

