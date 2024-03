SC Rust gewinnt Torfestival gegen Mönchhof

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 19:09

Bei SC Freistadt Rust holte sich Mönchhof eine 3:5-Niederlage ab. SC Rust ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel bei Mönchhof hatte SC Freistadt Rust schlussendlich mit 5:2 gewonnen.

Tore am laufenden Band

Oliver Fandel brachte sein Team in der 17. Minute nach vorn. Christiano Grigorio Barbosa Filho glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für SC Rust (30./38.). Das überzeugende Auftreten des Spitzenreiters fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Durchsetzungsstark zeigte sich Mönchhof, als Kaique Da Silva Carlos (49.) und Waldir De Jesus Santos Junior (58.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. SC Freistadt Rust führte schließlich das 4:2 herbei (62.) - Gergö Nemeth traf. Es folgte der Anschlusstreffer für Mönchhof – bereits der zweite für Junior. Nun stand es nur noch 3:4 (76.). Bence Orszagh schoss die Kugel zum 5:3 für SC Rust über die Linie (80.). Am Ende behielt SC Freistadt Rust gegen Mönchhof die Oberhand.

Bei SC Rust präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Insgesamt hat SC Rust nun schon elf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SC Freistadt Rust noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Mönchhof muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Mönchhof auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am kommenden Samstag trifft SC Freistadt Rust auf UFC Podersdorf am See, Mönchhof spielt am selben Tag gegen SC Zagersdorf.

1. Klasse Nord: SC Freistadt Rust – Mönchhof, 5:3 (3:0)

80 Bence Orszagh 5:3

76 Waldir De Jesus Santos Junior 4:3

62 Gergoe Nemeth 4:2

58 Waldir De Jesus Santos Junior 3:2

49 Kaique Da Silva Carlos 3:1

38 Christiano Grigorio Barbosa Filho 3:0

30 Christiano Grigorio Barbosa Filho 2:0

17 Oliver Fandel 1:0

