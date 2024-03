Sieben Partien ohne Sieg: Apetlon unterliegt SC Frauenkirchen

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 19:10

Mit 0:3 verlor Apetlon am Sonntag deutlich gegen SC Frauenkirchen. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Souveräner Heimsieg

Mahir Jasarevic brachte SC Frauenkirchen in der siebten Minute nach vorn. In der 29. Minute erhöhte Martin Antol auf 2:0 für den Gast. Wenig später folgte auch noch ein Stangenschuss. Die Hintermannschaft von Apetlon ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Sebastian Derka überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Frauenkirchen (79.). Die Gäste trafen in Minute 87 die Querlatte. Ein starker Auftritt ermöglichte SC Frauenkirchen am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Apetlon.

Apetlon muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft ist nach 15 absolvierten Spielen Tabellenletzter. Apetlon muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Nord markierte weniger Treffer als Apetlon. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Apetlon alles andere als positiv.

Im Klassement machte Frauenkirchen einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Mit dem Sieg baute Frauenkirchen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC Frauenkirchen acht Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. SC Frauenkirchen ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag trifft Apetlon auf ASV Raiffeisenbank Zurndorf, Frauenkirchen spielt tags zuvor gegen FC VEGANIS Sankt Andrä.

1. Klasse Nord: Apetlon – SC Frauenkirchen, 0:3 (0:2)

79 Sebastian Derka 0:3

29 Martin Antol 0:2

7 Mahir Jasarevic 0:1

Details

