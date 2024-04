UFC Oggau gelingt gegen Sankt Andrä später Ausgleichstreffer

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 20:06

Jeweils einen Punkt holten UFC Oggau und FC VEGANIS Sankt Andrä an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Oggau vom Favoriten. Das Hinspiel, das 2:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit FC Sankt Andrä gefunden.

Traumtor zum 2:2-Ausgleich

Das 1:0 war das Verdienst von Kevin Bors. Er war vor 200 Zuschauern in der 21. Minute zur Stelle. UFC Oggau hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Robert Rak den Ausgleich (23.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Lukas Mihalik traf zum 2:1 zugunsten von Sankt Andrä (62.). In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Jan Ziniel von den Gästen musste vorzeitig zum Duschen (86.). Adam Hamdaoui machte FC VEGANIS Sankt Andrä kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte - herrlicher Volley ins Kreuzeck. Am Schluss sicherte sich Oggau gegen FC Sankt Andrä einen Zähler.

Fünf Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Oggau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Offensiv sticht FC VEGANIS Sankt Andrä in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 46 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. FC Sankt Andrä verbuchte insgesamt zwölf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

UFC Oggau tritt am kommenden Samstag bei SC Freistadt Rust an, FC Sankt Andrä empfängt am selben Tag Apetlon.

1. Klasse Nord: UFC Oggau – FC VEGANIS Sankt Andrä, 2:2 (1:1)

94 Adam Hamdaoui 2:2

62 Lukas Mihalik 1:2

23 Robert Rak 1:1

21 Kevin Bors 0:1

Details

