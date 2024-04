Torreigen bei Remis zwischen ASV Zurndorf und SC Freistadt Rust

Spielberichte

Im Spiel von ASV Raiffeisenbank Zurndorf gegen SC Freistadt Rust gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Die Wetten standen zwar zugunsten von SC Rust. Der Favorit heimste die Lorbeeren aber nicht ein. Im Hinspiel hatte der Ligaprimus mit 2:0 die Oberhand behalten.

Tore wie am Fließband - Punkteteilung

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Christiano Grigorio Barbosa Filho traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Gergö Nemeth den Vorsprung von SC Freistadt Rust. Manuel Pethö schlug doppelt zu und glich damit für ASV Zurndorf aus (15./19.). Bence Orszagh nutzte die Chance für SC Rust und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 3:2 ins Netz. Zur Pause behielt SC Freistadt Rust die Nase knapp vorn. In der 65. Minute sicherte Pethö seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen dritten Treffer. Mit dem Abpfiff des Unparteiischen trennten sich Zurndorf und SC Rust remis.

Das Heimteam verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und zwölf Niederlagen. ASV Zurndorf wartet schon seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Bei SC Freistadt Rust präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Zwölf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat SC Rust derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei SC Freistadt Rust. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Zurndorf tritt am kommenden Samstag bei SC Zagersdorf an, SC Rust empfängt am selben Tag UFC Oggau.

1. Klasse Nord: ASV Raiffeisenbank Zurndorf – SC Freistadt Rust, 3:3 (2:3)

65 Manuel Pethö 3:3

33 Bence Orszagh 2:3

19 Manuel Pethö 2:2

15 Manuel Pethö 1:2

12 Gergö Nemeth 0:2

1 Christiano Grigorio Barbosa Filho 0:1

