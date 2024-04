SC Frauenkirchen lässt SC Zagersdorf keine Chance

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 19:06

Zagersdorf blieb gegen Frauenkirchen chancenlos und kassierte eine 0:4-Klatsche. SC Frauenkirchen hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel bei SC Zagersdorf hatte Frauenkirchen schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Vier auf einen Streich

Mahir Jasarevic stellte die Weichen für SC Frauenkirchen auf Sieg, als er in Minute neun mit dem 1:0 zur Stelle war. Mit einem Tor Vorsprung für Frauenkirchen ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 47. Minute brachte Viktor Dombai das Netz für SC Frauenkirchen zum Zappeln. Mit dem 3:0 durch Tomas Szöllös schien die Partie bereits in der 60. Minute mit Frauenkirchen einen sicheren Sieger zu haben. In der 72. Minute legte Martin Antol zum 4:0 zugunsten von SC Frauenkirchen nach. Letztlich feierte Frauenkirchen gegen Zagersdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Insgesamt hat SC Frauenkirchen nun schon elf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte.

Zagersdorf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Nord. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von Zagersdorf alles andere als positiv.

SC Frauenkirchen tritt am Freitag, den 19.04.2024, um 19:30 Uhr, bei Nickelsdorf an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Zagersdorf ASV Raiffeisenbank Zurndorf.

1. Klasse Nord: SC Frauenkirchen – SC Zagersdorf, 4:0 (1:0)

72 Martin Antol 4:0

60 Tomas Szöllös 3:0

47 Viktor Dombai 2:0

9 Mahir Jasarevic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.