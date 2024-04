Erfolgsserie von Wallern hält auch bei Leader SpG Neudorf/Parndorf weiter an

Spielberichte

Details Freitag, 19. April 2024 23:18

USC Wallern behauptete sich mit einem 3:2-Sieg beim Tabellenführer SpG Neudorf/Parndorf Juniors. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war mit einem 2:1-Erfolg für SpG Neudorf/Parndorf Juniors geendet.

Später Turnaround des Gastes

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 120 Zuschauern bereits flott zur Sache. Christopher Pinter stellte die Führung der Heimmannschaft her (7.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Sebastian Pichler das 1:1 für Wallern (40.) via Lupfer. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Für das zweite Tor von Neudorf/Parndorf Juniors war Bastian Thalhammer verantwortlich, der in der 56. Minute nach einem Stanglpass das 2:1 besorgte. Tobias Leurer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für USC Wallern ein (76.) - er traf per Kopf. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Patrick Mayer den entscheidenden Führungstreffer für den Gast erzielte (88.). Zum Schluss feierte Wallern einen dreifachen Punktgewinn gegen Neudorf/Parndorf Jrs.

SpG Neudorf/Parndorf Juniors baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Bei USC Wallern präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Nachdem Wallern die Hinserie auf Platz sieben abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt USC Wallern aktuell den zweiten Rang. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich USC Wallern in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwölf Siege ein.

Während Neudorf/Parndorf Juniors am kommenden Samstag FC VEGANIS Sankt Andrä empfängt, bekommt es Wallern am selben Tag mit Mönchhof zu tun.

1. Klasse Nord: SpG Neudorf/Parndorf Juniors – USC Wallern, 2:3 (1:1)

88 Patrick Mayer 2:3

76 Tobias Leurer 2:2

56 Bastian Thalhammer 2:1

40 Sebastian Pichler 1:1

7 Christopher Pinter 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.