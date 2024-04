Oggau hat im Heimspiel gegen SC Zagersdorf die Nase vorn

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 20:41

Für SC Zagersdorf gab es in der Partie gegen UFC Oggau, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging Oggau als Favorit ins Spiel gegen Zagersdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 1:1-Punkteteilung gegeben.

Gast bleibt nur das Anschlusstor

UFC Oggau ging durch Kevin Salmer in der 34. Minute in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Robert Rak mit einem sehenswerten Kopfballtor das 2:0 nach (40.). Mit der Führung für Oggau ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 durch Matthias Grassl schien die Partie bereits in der 58. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Joel Schmal für einen Treffer sorgte (91.). Schlussendlich verbuchte UFC Oggau gegen SC Zagersdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Die Trendkurve von Oggau geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zehn, mittlerweile hat man Platz sechs der Rückrundentabelle inne. Sechs Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat Oggau momentan auf dem Konto.

60 Tore kassierte Zagersdorf bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Nord. Vom Glück verfolgt war Zagersdorf in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nächster Prüfstein für Oggau ist Nickelsdorf (Samstag, 17:00 Uhr). SC Zagersdorf misst sich am selben Tag mit Apetlon (17:30 Uhr).

1. Klasse Nord: UFC Oggau – SC Zagersdorf, 3:1 (2:0)

91 Joel Schmal 3:1

58 Matthias Grassl 3:0

40 Robert Rak 2:0

34 Kevin Salmer 1:0

