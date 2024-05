Spektakuläres Torfestival: Nickelsdorf siegt gegen UFC Oggau

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:12

In einem fesselnden Schlagabtausch zwischen Nickelsdorf und UFC Oggau, der die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt, konnte sich die Heimmannschaft Nickelsdorf mit einem knappen 5:4 durchsetzen. Die Partie, die von Beginn an hohe Intensität und Leidenschaft zeigte, bot alles, was das Fußballherz begehrt: spektakuläre Tore, dramatische Wendungen und eine Spannung, die bis zum Schlusspfiff nicht nachließ.

Frühe Führung und rasante Antwort

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte Nickelsdorf, dass sie zu Hause den Ton angeben wollten. Nach einem guten Schuss im Strafraum in der 3. Minute, der die Fans schon früh aufhorchen ließ, gelang es Adrian Orosz, die Führung in der 18. Minute zu erzielen. Die Euphorie im Stadion wurde noch größer, als Dominic Weisz nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. UFC Oggau, sichtlich bemüht, ins Spiel zurückzufinden, erzielte durch Andreas Werner in der 21. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1, was die Spannung weiter anheizte. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Nickelsdorf jedoch durch Andrej Semjan auf 3:1 erhöhen, was ihnen eine komfortable Führung zur Halbzeit bescherte.

Ein Wechselbad der Gefühle in der zweiten Hälfte

Nach der Pause nahm das Spiel an Fahrt auf. UFC Oggau kam motiviert aus der Kabine, und Andreas Werner, mit seinem zweiten Treffer des Tages, brachte sein Team in der 68. Minute auf 3:2 heran. Doch Nickelsdorf ließ sich nicht unterkriegen und antwortete mit einem Tor von Adrian Orosz in der 80. Minute, um den Abstand wieder auf zwei Tore zu erhöhen. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Milos Pejic in der 86. Minute für UFC Oggau zum 4:3 einschoss und die Hoffnung auf ein Unentschieden oder sogar einen Sieg am Leben hielt. Doch Nickelsdorf behielt die Nerven, und Akos Varga traf in der 90. Minute zum 5:3. UFC Oggau gab sich jedoch nicht geschlagen und erzielte durch Robert Rak in der Nachspielzeit das 5:4, was den frenetischen Schlusspunkt eines außergewöhnlichen Fußballspiels setzte.

Das Spiel endete nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem spektakulären 5:4-Sieg für Nickelsdorf. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung, die die Fans begeisterte und dieses Spiel zu einem unvergesslichen Ereignis machte.

1. Klasse Nord: Nickelsdorf : Oggau - 5:4 (3:1)

92 Robert Rak 5:4

90 Akos Varga 5:3

86 Milos Pejic 4:3

80 Adrian Orosz 4:2

68 Andreas Werner 3:2

42 Andrej Semjan 3:1

21 Andreas Werner 2:1

20 Dominic Weisz 2:0

18 Adrian Orosz 1:0

