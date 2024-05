Torreigen im Duell zwischen Mönchhof und SpG Neudorf/Parndorf J.

Spielberichte

Details Montag, 06. Mai 2024 18:26

In einem atemberaubenden Fußballspiel, das keine der beiden Mannschaften für sich entscheiden konnte, trennten sich Mönchhof und die SpG Neudorf/Parndorf Juniors mit einem 3:3-Unentschieden. Das Spiel bot den Fans eine Achterbahn der Emotionen und zeigte, warum der Fußball so unberechenbar und faszinierend ist.

Frühe Führung und rasante Antwort

Die Gastgeber Mönchhof starteten energisch in die Partie und konnten bereits in der 15. Minute durch einen sicher verwandelten Elfmeter von Waldir De Jesus Santos Junior in Führung gehen. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Frederic Baumann glich in der 23. Minute mit einem präzisen Kopfball nach einer Flanke aus, was das Spiel wieder offen gestaltete. Kurz darauf, in der 32. Minute, zeigte Kaique Da Silva Carlos sein Können und brachte Mönchhof mit einem spektakulären Volley ins rechte Kreuzeck wieder in Führung. Mit diesem 2:1 für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

Hochspannung bis zum Schlusspfiff

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag von Neudorf/Parndorf Juniors, als Christopher Pinter in der 53. Minute nach einem Stanglpass den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Doch Mönchhof ließ sich nicht beirren und ging durch einen Kopfball von Elias Luisser, der nach einer wunderschönen Freistoß-Flanke von Partick Enz in der 55. Minute das Netz fand, erneut in Führung. Die Schlussphase des Spiels gehörte dann Christopher Pinter, der in der 77. Minute erneut traf und für die SpG Neudorf/Parndorf Juniors das 3:3 sicherte.

1. Klasse Nord: Mönchhof : Neudorf/Parndorf Jrs. - 3:3 (2:1)

77 Christopher Pinter 3:3

55 Elias Luisser 3:2

53 Christopher Pinter 2:2

32 Kaique Da Silva Carlos 2:1

23 Frederic Baumann 1:1

15 Waldir De Jesus Santos Junior 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.