Überzeugender Heimsieg: SC Frauenkirchen dominiert gegen USC Wallern

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:58

Im eindrucksvollen Duell der 1. Klasse Nord lieferten sich SC Frauenkirchen und USC Wallern ein bemerkenswertes Match, das letztlich in einem deutlichen 5:1 für die Heimmannschaft endete. Von Anfang an zeigte Frauenkirchen eine dominante Leistung und setzte die Gäste konstant unter Druck, was zu einem frühen Torregen führte und bereits zur Halbzeit eine Vorentscheidung herbeiführte.

Anfängliche Dominanz und frühe Tore

Der Spielauftakt im Stadion von SC Frauenkirchen war von schnellen und zielstrebigen Aktionen der Heimmannschaft geprägt. Bereits in der ersten Spielminute konnte Mahir Jasarevic nach einem gekonnten Angriff das erste Tor erzielen und setzte damit den Ton für den Rest des Spiels. Frauenkirchen ließ nicht locker und baute den Druck weiter aus, was in der 26. Minute zu einem spektakulären Tor von Martin Antol führte. Sein präziser Schuss von der rechten 16er-Kante ließ dem Torhüter von USC Wallern keine Chance.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 39. Minute, zeigte Tomas Szöllös seine Klasse, indem er nach zwei geblockten Schüssen den Ball mit voller Wucht unter die Latte drosch und das 3:0 markierte. Nur eine Minute später nutzte Martin Antol einen Fehler der Gästeabwehr und schloss einen perfekt getimten Lochpass trocken zum 4:0 ab. Die erste Halbzeit endete somit in einem regelrechten Schützenfest für die Hausherren, was die Fans in Ekstase versetzte.

Zweite Halbzeit: Fortsetzung der Torshow und Ehrentreffer

Nach der Pause ließ die Intensität des Spiels nicht nach. SC Frauenkirchen, weiterhin hochmotiviert, erzielte in der 65. Minute durch Martin Antol, der nach einem hohen Ball links unten erfolgreich abschloss, das 5:0. Dieses Tor unterstrich die Überlegenheit der Heimmannschaft und war ein weiterer Beweis für deren effiziente Chancenverwertung an diesem Tag.

Trotz des klaren Rückstands gab USC Wallern nicht auf und kämpfte weiter um jeden Ball. Ihre Bemühungen wurden in der 90. Minute belohnt, als Simon Marko nach einer Ecke per Kopf den Ehrentreffer zum 5:1 erzielte.

1. Klasse Nord: Frauenkirchen : Wallern - 5:1 (4:0)

93 Simon Marko 5:1

65 Martin Antol 5:0

40 Martin Antol 4:0

39 Tomas Szöllös 3:0

26 Martin Antol 2:0

1 Mahir Jasarevic 1:0

