FC Sankt Andrä setzt sich gegen Schlusslicht knapp durch

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 20:22

In einem Match der 22. Runde der 1. Klasse Nord setzte sich der FC Sankt Andrä mit einem knappen 3:2 gegen den SC Zagersdorf durch. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Drittplatzierten und dem Schlusslicht der Tabelle ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Der Favorit behielt am Samstagnachmittag die Oberhand und wahrte mit dem achten Heimsieg die Aufstiegschance. Die Zagersdorfer hingegen sind nach der siebenten Pleite im neunten Rückrundenspiel weiterhin in Besitz der "Roten Laterne".

Favorit mit frühem Doppelschlag

Das Spiel begann mit hohem Tempo. Nach einer Viertelstunde ging der Aufstiegsaspirant durch Lukas Mihalik in Führung. Mihalik nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste aus und traf ins leere Tor, was die Heimmannschaft früh auf die Siegerstraße brachte. Kurz darauf wurde Andréj Hrdlicka im Strafraum gefoult, was zu einem Elfmeter führte. Marek Sovcik übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 2:0, was die Fans in Jubelstimmung versetzte. Doch Zagersdorf zeigte Resilienz und kam in der 18. Minute durch einen von Christoph Schaffer verwandelten Elfmeter auf 2:1 heran. In der 38. Minute dann der nächste Aufschrei der Heimfans, als Mihalik mit einem präzisen Schuss vom Sechzehnereck das 3:1 erzielte und damit seine herausragende Leistung im ersten Durchgang krönte.

Zagersdorf kämpft sich zurück, doch Sankt Andrä hält stand

Nach der Pause blieb das Spiel intensiv. Der Nachzügler drängte auf den Anschlusstreffer und seine Bemühungen wurden in der 63. Minute belohnt, als Schaffer seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und den Spielstand auf 3:2 verkürzte. Dieser Treffer setzte die Heimmannschaft unter Druck und es folgten bange Minuten für die FC-Fans. Trotz mehrerer Chancen, insbesondere durch Sovcik und Mihalik, die ihre Versuche entweder von SC-Torhüter David Rathmann pariert sahen oder knapp das Ziel verfehlten, gelang es der Heimmannschaft nicht, ihren Vorsprung auszubauen.

Die Schlussminuten waren von hoher Spannung geprägt, da Zagersdorf alles nach vorne warf, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr der Heimischen stand sicher und ließ keine weiteren Gegentreffer zu. Mit dem Schlusspfiff, der das Spiel mit 3:2 besiegelte, konnte der FC Sankt Andrä einen wichtigen Sieg feiern, der ihn in der Tabelle weiter nach vorne bringt.

Der Aufstiegsaspirant bewies in diesem kritischen Heimspiel Durchhaltevermögen und taktisches Geschick, was letztendlich den Ausschlag gab, um die drei Punkte zu sichern. Für den SC Zagersdorf war es trotz der Niederlage eine starke Leistung, die zeigt, dass sie auch gegen höher platzierte Teams mithalten können.

1. Klasse Nord: Sankt Andrä : Zagersdorf - 3:2 (3:1)

63 Christoph Schaffer 3:2

38 Lukas Mihalik 3:1

18 Christoph Schaffer 2:1

18 Marek Sovcik 2:0

15 Lukas Mihalik 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Marvin Ebner erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.