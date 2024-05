ASV Hornstein gewinnt Torfestival beim ASV Zurndorf in Unterzahl

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:36

In einem aufregenden Match der 22. Runde der 1. Klasse Nord sicherte sich der ASV Hornstein einen knappen 4:3-Sieg gegen den ASV Zurndorf. Ein Spiel voller Wendungen und entscheidender Momente, das bis zur letzten Minute Spannung versprach. Der ASV Zurndorf startete stark, konnte aber die Führung nicht über die Zeit retten, während Hornstein einen Rückstand aufholte und in der Schlussphase den Sieg erzwang.

Frühe Führung und rasante Antwort

Die Gastgeber von ASV Zurndorf legten einen Blitzstart hin und überraschten die Gäste mit einer schnellen Führung. Manuel Pethö eröffnete das Torfestival bereits in der 4. Minute und legte nur vier Minuten später nach, um die Führung auf 2:0 auszubauen. Die Antwort des ASV Hornstein ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Julian Wörndl verkürzte in der 15. Minute auf 2:1, was dem Spiel eine neue Dynamik verlieh. Kurze Zeit später baute Daniel Reiter die Führung für Zurndorf mit einem weiteren Tor in der 21. Minute auf 3:1 aus.

Wende und dramatisches Finale

Das Spiel nahm eine dramatische Wende, als Julian Wörndl in der 24. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und den Abstand auf ein Tor reduzierte. Die darauffolgenden Minuten waren geprägt von intensiven Angriffen beider Seiten, mit Aluminiumtreffern von ASV Zurndorf durch Wrba und Nevrivy, die beide nur knapp das Ziel verfehlten. Trotz Unterzahl - Mateas Grgic sah in der 43. Minute die Gelb-Rote Karte - fand der ASV Hornstein nach der Pause zurück ins Spiel. Julian Kusolits traf in der 65. Minute per Elfmeter zum 3:3-Ausgleich und brachte damit sein Team vollends zurück ins Spielgeschehen.

Die letzten Minuten des Spiels waren nichts für schwache Nerven. Pethö traf in der 79. Minute den Pfosten, ein Vorzeichen für die dramatischen Schlussmomente. Martin Reich wurde zum Helden für Hornstein, als er in der 80. Minute das entscheidende Tor zum 4:3 erzielte. Diese Führung verteidigte Hornstein in den verbleibenden Minuten geschickt gegen die verzweifelten Angriffe von Zurndorf, die das Spiel trotz früher Dominanz nicht mehr drehen konnten.

1. Klasse Nord: Zurndorf : Hornstein - 3:4 (3:2)

80 Martin Reich 3:4

65 Julian Kusolits 3:3

24 Julian Wörndl 3:2

21 Daniel Reiter 3:1

15 Julian Wörndl 2:1

8 Manuel Pethö 2:0

4 Manuel Pethö 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.