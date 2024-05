Dramatische Wende: NSC Juniors erkämpfen sich einen 3:2-Sieg gegen UFC Oggau

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:38

In einer nervenaufreibenden Partie der 22. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) zwischen UFC Oggau und NSC Juniors sahen die Zuschauer ein Spiel, das Spannung bis zur letzten Sekunde bot. Trotz einer komfortablen Führung von 2:0 zur Halbzeit durch UFC Oggau, gelang es den NSC Juniors, das Spiel in der zweiten Hälfte zu drehen und mit einem späten Tor den Sieg von 3:2 zu sichern.

Anfängliche Dominanz von UFC Oggau

Das Spiel begann schwungvoll. UFC Oggau, die Heimmannschaft, startete energisch in das Match. Ihre Bemühungen wurden in der 34. Minute belohnt, als ein unglückliches Eigentor von Nikolaus Reiterits von den NSC Juniors den Spielstand auf 1:0 für Oggau stellte. Weiterhin drückend, baute UFC Oggau ihre Führung weiter aus. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, erhöhte Kevin Salmer auf 2:0. Mit dieser soliden Führung gingen die Spieler in die Pause, und die Fans von UFC Oggau hatten allen Grund zur Freude.

Die Wende durch NSC Juniors

Die zweite Halbzeit präsentierte ein völlig anderes Bild. NSC Juniors, offensichtlich motiviert durch die Halbzeitansprache ihres Trainers, kamen entschlossen zurück auf das Feld. Diese Entschlossenheit trug Früchte, als Matej Maas in der 46. Minute schnell nach Wiederanpfiff das erste Tor für die NSC Juniors erzielte und den Spielstand auf 2:1 verkürzte. Die Dynamik des Spiels änderte sich zunehmend zugunsten der Gäste. In der 68. Minute konnte Patrick Sonnleitner den Ausgleich zum 2:2 erzielen, was die Spannung auf dem Spielfeld und den Rängen spürbar erhöhte.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen der NSC Juniors, die alles daransetzten, das Spiel komplett zu drehen. Ihre Bemühungen wurden in der 90. Minute belohnt, als Marko Pernicka den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte. Dieses Tor kam so spät, dass UFC Oggau kaum Zeit blieb, zu reagieren. Trotz einiger aufregender letzter Momente und der Nachspielzeit, konnte UFC Oggau den Rückstand nicht mehr aufholen.

1. Klasse Nord: Oggau : NSC Juniors - 2:3 (2:0)

95 Marko Pernicka 2:3

68 Patrick Sonnleitner 2:2

46 Matej Maas 2:1

45 Kevin Salmer 2:0

34 Eigentor durch Nikolaus Reiterits 1:0

