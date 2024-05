Spektakel mit acht Toren: Neudorf/Parndorf Juniors und SC Rust teilen Punkte

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 20:19

In einem aufregenden Spiel der 1. Klasse Nord, das am Sonntag in der 22. Runde stattfand, trennten sich SpG Neudorf/Parndorf Juniors und SC Freistadt Rust mit einem 4:4-Unentschieden. In einer Partie, die reich an Toren und Wendungen war, erlebten die Zuschauer einen wahren Fußballkrimi, der erst in den letzten Minuten seinen Höhepunkt fand.

Anfängliche Dominanz von SC Rust

Bereits in der 2. Minute setzte Christiano Grigorio Barbosa Filho mit einem präzisen Schuss die Gäste in Führung und sorgte für einen idealen Start für SC Rust. Seine Dominanz bestätigte er acht Minuten später mit einem weiteren Treffer, der die Führung auf 0:2 ausbaute. SC Rust zeigte sich in der Anfangsphase deutlich überlegen, was auch durch den Kommentar in der 23. Minute bestätigt wurde, der die Dominanz des Teams hervorhob.

Trotz des frühen Rückstands fanden die Neudorf/Parndorf Juniors langsam ins Spiel zurück und konnten in der 33. Minute durch Christopher Pinter auf 1:2 verkürzen. Dieser Treffer gab den Juniors neuen Auftrieb, auch wenn sie kurz nach der Halbzeitpause weiter ins Hintertreffen gerieten. Innerhalb von zwei Minuten baute SC Rust durch Tore von Christiano Grigorio Barbosa Filho und Gergö Nemeth (51. und 53. Minute) ihre Führung auf 1:4 aus. Dies schien das Spiel vorentschieden zu haben.

Aufholjagd der Neudorf/Parndorf Juniors

Die Neudorf/Parndorf Juniors zeigten jedoch eine beeindruckende Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. Bastian Thalhammer brachte in der 73. Minute neues Leben in das Spiel der Juniors, als er das 2:4 erzielte. Nur drei Minuten später war es wieder Christopher Pinter, der mit seinem zweiten Tor des Tages auf 3:4 verkürzte. Die Spannung im Stadion war greifbar, und die Fans der Heimmannschaft wurden für ihre Unterstützung belohnt, als Pinter in der 79. Minute seinen Hattrick vervollständigte und das Spiel auf 4:4 stellte.

In einer nervenaufreibenden Schlussphase suchten beide Teams nach dem Siegtreffer, doch trotz einiger Chancen blieb es beim 4:4-Unentschieden. Das Spiel endete nach drei Minuten Nachspielzeit, und beide Mannschaften mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben, obwohl sie beide Phasen hatten, in denen sie das Spiel hätten entscheiden können.

1. Klasse Nord: Neudorf/Parndorf Jrs. : SC Rust - 4:4 (1:2)

79 Christopher Pinter 4:4

76 Christopher Pinter 3:4

73 Bastian Thalhammer 2:4

53 Gergö Nemeth 1:4

51 Christiano Grigorio Barbosa Filho 1:3

33 Christopher Pinter 1:2

10 Christiano Grigorio Barbosa Filho 0:2

2 Christiano Grigorio Barbosa Filho 0:1

