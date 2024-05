Apetlon holt per Heimsieg "Big Points" gegen Nickelsdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 20:25

In einem dramatischen Schlagabtausch in der 1. Klasse Nord (BGLD) konnte sich die Heimmannschaft Apetlon mit einem knappen 3:2 gegen Nickelsdorf durchsetzen. Die Partie, die in Apetlon ausgetragen wurde, bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und eine nervenzerreißende Schlussphase. Die Teams trennten sich zur Halbzeit mit einem Unentschieden von 1:1, doch die zweite Hälfte sollte noch mehr Aufregung bieten.

Start mit Überraschungen

Die Begegnung begann mit einem frühen Schock für die Gastgeber, als Nickelsdorf bereits in der 12. Minute durch einen präzisen langen Ball und einem sicher verwandelten Abschluss von Akos Varga in Führung ging. Apetlon ließ sich jedoch nicht beirren und antwortete mit einem Elfmeter, den Tomas Bagi in der 28. Minute souverän zum 1:1 verwandelte. Die erste Halbzeit endete mit einem ausgeglichenen Spielstand, wobei beide Teams ihre Momente hatten, aber keine die Oberhand gewinnen konnte.

Ein Spiel voller Wendungen

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag von Apetlon. Zsolt Szücs brachte die Heimmannschaft in der 60. Minute mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Nur drei Minuten später erweiterte Fabio Haider den Vorsprung auf 3:1, was die Fans in Apetlon in Ekstase versetzte. Doch Nickelsdorf gab sich nicht geschlagen. In der 81. Minute sorgte Akos Varga erneut für Spannung, indem er seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und das Spiel auf 3:2 verkürzte.

Das Spiel endete mit einem 3:2 Erfolg für Apetlon, wobei die letzte Viertelstunde besonders nervenaufreibend für die Anhänger beider Mannschaften war.

1. Klasse Nord: Apetlon : Nickelsdorf - 3:2 (1:1)

81 Akos Varga 3:2

63 Fabio Haider 3:1

60 Zsolt Szücs 2:1

28 Tomas Bagi 1:1

12 Akos Varga 0:1

