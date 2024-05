Heimstarker ASV Hornstein setzt sich gegen Oggau knapp durch

Spielberichte

Details Donnerstag, 16. Mai 2024 21:44

In einer Partie, die bis in die Schlussminuten spannend blieb, konnte der ASV COLDAMARIS Hornstein in der 23. Runde der 1. Klasse Nord einen knappen 1:0-Erfolg über den UFC Oggau verbuchen. Der entscheidende Treffer fiel erst in der 73. Minute, als Mario Sara eine Flanke schlug, die letztlich zum spielentscheidenden Tor führte. In einem Duell zweier Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle stellte der ASV seine Stärke auf eigener Anlage am Donnerstagabend einmal mehr unter Beweis und feierte im zwölften Heimspiel den neunten Sieg.

Torlose 45 Minuten

Die Erwartungen an das Spiel waren gemäßigt, da beide Teams sich aktuell im Niemandsland der Tabelle präsentieren. Die erste Halbzeit spiegelte diese Situation wider, indem sie wenig aufregende Momente bot. In der 5. Minute gab es die erste kleine Chance für die Gastgeber, allerdings ging eine verunglückte Flanke knapp am Tor vorbei. Eine echte Topchance für Hornstein folgte in der 14. Minute, als Barnabas Horvath alleine auf Gäste-Keeper Christoph Ruffini zulief, sein Schuss jedoch zu schwach ausfiel und somit eine leichte Beute für den Torwart Ruffini.

Die Gäste antworteten in der 29. Minute mit einem gefährlichen Schuss von Robert Rak, der aus spitzem Winkel nur knapp das Ziel verfehlte. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte ein Zusammenstoß zwischen dem Oggauer Kevin Salmer und ASV-Kapitän Mario Sara, der leicht blutete, für eine kurze Unterbrechung. Während der Spielführer der Heimischen weitermachen konnte, musste Salmer ausgewechselt werden.

Entscheidung in Minute 73

Nach einer eher ereignisarmen ersten Halbzeit nahm die Spannung in der zweiten Hälfte zu. In der 62. Minute hatte Horvath die größte Chance des Spiels, als er nach einem Gestochere im Mittelfeld alleine zum Abschluss kam, seinen Schuss jedoch weit über das Tor jagte. Die Erlösung für die ASV-Fans kam jedoch in der 73. Minute. Sara schlug eine entscheidende Flanke, die nach einem Fehler von Goalie Ruffini von Patrick Niklas zur Führung genutzt wurde. Dieses Tor sollte schließlich das einzige und damit spielentscheidende sein. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams blieb es beim 1:0 für die Hausherren.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Straussi erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.