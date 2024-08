Kovacs-Doppelpack: Nickelsdorf ringt Breitenbrunn nieder

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 22:42

Nickelsdorf hat am Freitagabend einen 2:0-Sieg gegen Breitenbrunn in der ersten Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) errungen. In einem spannenden Match mit Chancen auf beiden Seiten, sorgte Robert Kovacs mit zwei Treffern in der zweiten Halbzeit für den verdienten Heimsieg. Die Partie zeichnete sich durch intensiven Einsatz und viele Zweikämpfe aus, wobei die Gastgeber letztendlich die Oberhand behielten.

Ausgeglichene erste Hälfte ohne Torerfolge auf beiden Seiten

Das Spiel begann mit einer guten Chance für Nickelsdorf bereits in der zweiten Minute, als sie durch einen Einwurf und einen darauf folgenden gefährlichen Torschuss Druck auf die Gäste ausübten. Breitenbrunn konnte jedoch mit einer Ecke und mehreren Schüssen auf das Tor von Nickelsdorf kontern, was zu einer spannenden Anfangsphase führte.

In der 17. Minute verzeichnete Breitenbrunn einen gefährlichen Angriff, der jedoch nicht in ein Tor umgewandelt werden konnte. Auch in der 19. Minute bot sich Breitenbrunn eine große Möglichkeit, die ungenutzt blieb. Nickelsdorf zeigte sich defensiv nicht immer sattelfest und ermöglichte den Gästen mehrere Chancen, die jedoch nicht verwertet wurden.

Gegen Ende der ersten Hälfte, in der 45. Minute, hatte Nickelsdorf nochmals eine gefährliche Gelegenheit, die jedoch vom Breitenbrunner Torhüter vereitelt wurde. So ging es torlos in die Pause, obwohl beide Teams sich bemühten, die Führung zu übernehmen.

Kovacs sichert den Sieg

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste endete. In der 50. Minute wurde die Partie als „sehr hart“ beschrieben und die Spannung stieg. Doch dann übernahm Nickelsdorf allmählich die Kontrolle.

In der 63. Minute kam es zu einem gefährlichen Torschuss von Nickelsdorf, der jedoch vom Torhüter von Breitenbrunn pariert wurde. Doch nur zwei Minuten später, in der 65. Minute, war es soweit: Robert Kovacs erzielte das 1:0 für Nickelsdorf und brachte die Gastgeber in Führung. Dieser Treffer veränderte die Dynamik des Spiels, denn Nickelsdorf wirkte danach noch entschlossener.

Breitenbrunn versuchte, zurückzuschlagen, doch Nickelsdorf verteidigte geschickt und wartete auf die nächste Gelegenheit. Diese ergab sich schließlich in der 86. Minute, als Robert Kovacs erneut zuschlug und mit seinem zweiten Tor zum 2:0 den Sieg für Nickelsdorf sicherte. Der Jubel auf den Rängen war groß, und die Spieler ließen sich feiern.

In den verbleibenden Minuten versuchte Breitenbrunn zwar noch einmal alles, um den Anschluss zu finden, aber die Abwehr von Nickelsdorf stand sicher. Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute war der Sieg von Nickelsdorf besiegelt. Die Gastgeber konnten sich über drei wichtige Punkte freuen und einen erfolgreichen Start in die neue Saison verzeichnen.

1. Klasse Nord: Nickelsdorf : Breitenbrunn - 2:0 (0:0)

86 Robert Kovacs 2:0

65 Robert Kovacs 1:0

