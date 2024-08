FC Sankt Andrä fegt UFC Purbach am See mit 4:0 vom Platz

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 22:00

In einem einseitigen Auftakt der 1. Klasse Nord (BGLD) dominierte der FC Sankt Andrä von Beginn an und setzte sich am Ende klar mit 4:0 gegen den UFC Purbach am See durch. Bereits in der Anfangsphase stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg und ließen den Gästen keine Chance zur Entfaltung. Hervorzuhebender Akteur war Lukas Cambal, der mit zwei Treffern maßgeblich zum Erfolg beitrug.

Blitzstart von Sankt Andrä - 3:0 schon vor der Pause

Schon früh zeichnete sich die Dominanz des FC Sankt Andrä ab. Bereits in der dritten Spielminute gelang es Patrik Horvath, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Nach einem zielstrebigen Angriff setzte er den Ball unhaltbar ins Netz und brachte die Gastgeber somit mit 1:0 in Front. Dieses schnelle Tor ließ die Gäste vom UFC Purbach am See nicht unbeeindruckt und brachte sie sofort unter Druck.

Nur wenige Minuten später, in der elften Minute, konnte Sankt Andrä erneut jubeln. Diesmal war es Lukas Cambal, der nach einer schönen Kombination eiskalt blieb und den Ball sicher im Tor unterbrachte. Damit stand es bereits 2:0 und die Hausherren demonstrierten ihre Entschlossenheit, das Spiel frühzeitig zu entscheiden.

Doch damit nicht genug: In der 15. Minute erhöhte Lukas Macho auf 3:0. Ein präzise herausgespielter Angriff ließ der Abwehr von Purbach keine Chance und Macho verwandelte souverän. Mit dieser komfortablen Führung im Rücken konnten die Spieler von Sankt Andrä das Spielgeschehen kontrollieren und die ersten 45 Minuten dominant gestalten. Purbach hingegen fand in der ersten Halbzeit kaum Mittel, um dem Druck der Gastgeber standzuhalten.

Weiterer Treffer durch Cambal besiegelt den Sieg

Auch nach der Halbzeitpause änderte sich das Bild nicht wesentlich. Sankt Andrä blieb die tonangebende Mannschaft und suchte weiter den Weg nach vorne. In der 58. Minute war es erneut Lukas Cambal, der seinen starken Auftritt mit einem weiteren Treffer krönte. Nach einem schnellen Konterspiel nutzte er seine Chance und erzielte das 4:0, was zugleich den Endstand markierte.

In den verbleibenden Minuten des Spiels versuchte Purbach zwar, noch den Ehrentreffer zu erzielen, doch die Abwehr von Sankt Andrä stand sicher und ließ keine ernsthafte Gefahr mehr zu. Die Gastgeber spielten das Match souverän zu Ende und konnten sich am Ende über einen hochverdienten Sieg freuen.

Die letzte Aktion des Spiels war der Abpfiff nach 93 Minuten, der das deutliche 4:0 für den FC Sankt Andrä offiziell machte. Mit dieser beeindruckenden Leistung setzten die Gastgeber ein klares Zeichen an die Konkurrenz in der 1. Klasse Nord (BGLD) und dürfen mit breiter Brust in die nächsten Partien gehen.

1. Klasse Nord: Sankt Andrä : Purbach am See - 4:0 (3:0)

58 Lukas Cambal 4:0

15 Lukas Macho 3:0

11 Lukas Cambal 2:0

3 Patrik Horvath 1:0

Details

