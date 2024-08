Bagi-Goldtor: Apetlon gewinnt bei USC Wallern

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 18:49

In einem unterhaltsamen Duell der 1. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) setzte sich Apetlon gegen den USC Wallern mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor fiel bereits in der ersten Halbzeit durch einen verwandelten Elfmeter von Tomas Bagi. Trotz zahlreicher Chancen konnte Wallern das Spiel nicht mehr drehen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Früher Treffer und vergebene Chancen

Das Spiel zwischen USC Wallern und Apetlon begann mit einem frühen Vorstoß der Gastgeber. Bereits in der 4. Minute hatte Wallern eine Ecke, die jedoch nichts einbrachte. Nur drei Minuten später konnte der Torwart von Apetlon eine erneute Ecke aus der Gefahrenzone fausten.

Die erste nennenswerte Torchance der Partie ergab sich in der 9. Minute für Wallern, als ein Schuss knapp neben das Tor ging. Der Druck der Gastgeber nahm weiter zu, doch in der 20. Minute wendete sich das Blatt. Nach einem Foul im Strafraum erhielt Apetlon einen Elfmeter, den Tomas Bagi sicher zum 1:0 verwandelte, indem er den Ball ins linke untere Eck des Tores schoss.

Wallern ließ sich durch das Gegentor nicht entmutigen und drängte weiter nach vorne. In der 22. Minute zeigte sich das Team klar überlegen, konnte jedoch die sich bietenden Torchancen nicht nutzen. Ein Kopfball nach einer Ecke in der 31. Minute ging weit über das Tor, was die Bemühungen der Heimmannschaft weiter in die Länge zog.

Vergebliche Bemühungen und ein ereignisreiches Ende

Nach einer Trinkpause in der 25. Minute setzten beide Teams das Spiel mit neuem Elan fort. In der 45. Minute versuchte Wallern erneut sein Glück nach einer Ecke, doch der Ball wurde von einem Spieler von Apetlon aus der Gefahrenzone geköpft. Trotz aller Anstrengungen gelang es Wallern nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich engagiert wie die erste. In der 52. Minute verzeichnete Wallern eine sehr gute Torchance, doch der Ball ging knapp über das Tor. Apetlon verteidigte weiterhin geschickt und versuchte, den knappen Vorsprung zu halten. Eine weitere Trinkpause in der 65. Minute brachte beiden Teams eine kurze Verschnaufpause, bevor das Spiel weiter an Fahrt aufnahm.

Die letzte nennenswerte Aktion des Spiels ereignete sich in der 90. Minute, als Daniel Papp, der bereits ausgewechselt worden war, erneut ins Spiel eingriff und dafür die gelb-rote Karte erhielt. Diese kuriose Szene konnte jedoch nichts mehr am Spielausgang ändern, da in der 93. Minute der Schlusspfiff ertönte und Apetlon als Sieger feststand.

1. Klasse Nord: Wallern : Apetlon - 0:1 (0:1)

20 Tomas Bagi 0:1

