FC Sankt Andrä feiert Kantersieg beim SC Breitenbrunn

Der FC Sankt Andrä setzte sich in einem einseitigen Spiel der 1. Klasse Nord (BGLD) gegen Breitenbrunn mit 4:0 durch. Die Gäste zeigten sich dabei vor allem im Abschluss äußerst effizient. Beide Mannschaften hatten Chancen, doch die Gäste waren heute schlichtweg abgebrühter in der Verwertung dieser und gewannen daher verdient.

FC Sankt Andrä geht früh in Führung - Hausherren klopfen an

Von Beginn an zeigten beide Teams, dass sie gewillt waren, das Spiel für sich zu entscheiden. Bereits in der 16. Minute fiel das erste Tor für den FC Sankt Andrä: Lukas Cambal verwandelte eine Vorlage sicher und brachte seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Diese frühe Führung setzte Breitenbrunn unter Druck, das daraufhin versuchte, den Ausgleich zu erzielen.

Breitenbrunn hatte durchaus Chancen, insbesondere in der 33. Minute, als ein Stangenschuss das 1:1 verhinderte. Doch das nötige Quäntchen Glück fehlte den Gastgebern. In der 40. Minute gab es für Breitenbrunn nochmals eine gute Möglichkeit durch einen Freistoß, der jedoch knapp am Tor vorbeiging.

Effizienz der Gäste macht den Unterschied

Nur zwei Minuten später zeigten die Gäste ihre Effizienz: Ramazan Durmaz erhöhte nach einem schnellen Gegenzug in der 42. Minute auf 0:2 für den FC Sankt Andrä. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause. Breitenbrunn war bemüht, fand jedoch keine Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste.

Nach der Pause setzte sich das Bild fort: Breitenbrunn versuchte, das Spiel zu kontrollieren, aber es fehlte weiterhin an der Durchschlagskraft im Angriff. Der FC Sankt Andrä nutzte hingegen seine Chancen eiskalt. In der 60. Minute war es erneut Lukas Cambal, der mit seinem zweiten Treffer auf 0:3 erhöhte und damit die Vorentscheidung herbeiführte.

Die Gastgeber hatten keine Antwort mehr parat, während die Gäste das Spiel souverän verwalteten. Kurz vor dem Abpfiff setzte Patrik Sabo den Schlusspunkt und traf in der 90. Minute zum 0:4-Endstand für den FC Sankt Andrä.

1. Klasse Nord: Breitenbrunn : Sankt Andrä - 0:4 (0:2)

90 Patrik Sabo 0:4

60 Lukas Cambal 0:3

42 Ramazan Durmaz 0:2

16 Lukas Cambal 0:1

