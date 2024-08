Anschlusstor kommt zu spät: UFC Purbach bezwingt USC Wallern

Spielberichte

Details Freitag, 23. August 2024 21:21

Der UFC Purbach am See konnte in der spannenden Partie der 1. Klasse Nord (BGLD) gegen den USC Wallern einen knappen 2:1-Sieg feiern. Trotz eines komfortablen 2:0-Vorsprungs zur Halbzeit, kamen die Gäste in der Schlussphase nochmal gefährlich nah heran. Es war ein intensives Spiel, das bis zur letzten Minute hart umkämpft war.

Zwei Tore für Purbach am See - Pausenführung komfortabel

Gleich zu Beginn des Spiels zeigte sich der UFC Purbach am See sehr engagiert und übernahm die Kontrolle. In der 27. Minute gelang ihnen der Führungstreffer. Sebastian Iacovino-Protiwa nutzte eine Gelegenheit geschickt aus und brachte die Hausherren mit 1:0 in Front. Die Fans im heimischen Stadion jubelten und der Treffer gab den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb.

Der USC Wallern versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, doch die Abwehr von Purbach am See stand sicher. Sie ließen kaum nennenswerte Chancen zu und hielten die Gäste weitgehend vom eigenen Tor fern. In der 45. Minute erhöhten die Hausherren dann sogar auf 2:0. Christian Rosner war zur Stelle und sorgte mit seinem Treffer für eine komfortable Führung zur Halbzeit. Die erste Halbzeit war geprägt von der Dominanz des UFC Purbach am See, die ihren Vorsprung verdient in die Pause mitnahmen.

Spannende Schlussphase durch Anschlusstor

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spielgeschehen nur wenig. Purbach am See blieb weiterhin das tonangebende Team, während der USC Wallern Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Dennoch gaben die Gäste nicht auf und kämpften weiter, um zumindest den Anschluss zu erzielen. Die Zeit verging, und Purbach am See verteidigte seinen Vorsprung geschickt.

Erst in der 90. Minute, als das Spiel bereits entschieden schien, gelang dem USC Wallern der Anschlusstreffer. Simon Marko erzielte das 2:1 und sorgte damit nochmal für Spannung in den letzten Minuten der Nachspielzeit. Plötzlich waren die Gäste wieder im Spiel und drängten auf den Ausgleich. Doch die Defensive von Purbach am See hielt stand und ließ keine weiteren Treffer mehr zu.

Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und der UFC Purbach am See konnte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und belohnten sich mit drei wichtigen Punkten in der 1. Klasse Nord (BGLD).

1. Klasse Nord: Purbach am See : Wallern - 2:1 (2:0)

92 Simon Marko 2:1

46 Christian Rosner 2:0

27 Sebastian Iacovino-Protiwa 1:0

