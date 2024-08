UFC Oggau feiert Torfestival gegen UFC Podersdorf am See

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:15

Der UFC Oggau hat im Heimspiel gegen den UFC Podersdorf am See ein beeindruckendes Zeichen gesetzt und mit einem 8:2-Sieg eindrucksvoll dominiert. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte die Heimmannschaft ihre Klasse und erzielte Tor um Tor. Trotz eines engagierten Beginns der Gäste konnte der UFC Podersdorf am See dem Druck nicht standhalten und musste sich letztendlich klar geschlagen geben.

Führung für UFC Oggau in der ersten Halbzeit - 2:1 zur Pause

Die Partie begann vielversprechend für die Gastgeber. Bereits in der 20. Minute ging der UFC Oggau durch Julian Kröss in Führung. Der frühe Treffer gab der Heimmannschaft das nötige Selbstvertrauen, um das Spiel weiter zu dominieren. In der 30. Minute baute Sandor Gaspar Marcsik die Führung auf 2:0 aus und brachte die Fans des UFC Oggau zum Jubeln.

Der UFC Podersdorf am See gab sich jedoch nicht geschlagen und kam kurz vor der Halbzeitpause durch Zsolt Pál Böcskey auf 2:1 heran. Mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen, und die Gäste schöpften Hoffnung, das Spiel in der zweiten Hälfte noch drehen zu können.

Offensive Kraft der Gastgeber in der zweiten Halbzeit

Doch diese Hoffnung wurde schnell zunichte gemacht. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Florian Stefanits in der 48. Minute auf 3:1 für den UFC Oggau. Die Gastgeber blieben weiterhin am Drücker und ließen dem Gegner keine Luft zum Atmen. Julian Kröss setzte in der 56. Minute mit seinem zweiten Treffer ein weiteres Ausrufezeichen und brachte seine Mannschaft mit 4:1 in Führung.

In der 66. Minute war es erneut Sandor Gaspar Marcsik, der zum 5:1 traf und damit seinen zweiten Treffer im Spiel erzielte. Trotz des hohen Rückstands zeigte der UFC Podersdorf am See weiterhin Kampfgeist und konnte in der 70. Minute durch Zsolt Pál Böcskey auf 5:2 verkürzen. Doch dieser Treffer änderte nichts am Verlauf des Spiels.

Adam Hamdaoui erhöhte nur zwei Minuten später, in der 72. Minute, auf 6:2 und ließ damit endgültig alle Zweifel am Sieg des UFC Oggau verschwinden. Michael Jan Högerl setzte in der 74. Minute den nächsten Treffer zum 7:2, bevor Dominik Jürgen Allacher in der 84. Minute den Schlusspunkt mit dem 8:2 setzte.

Mit diesem deutlichen Sieg zeigte der UFC Oggau eindrucksvoll seine Offensivqualitäten und konnte wichtige Punkte in der 1. Klasse Nord (BGLD) sammeln. Der UFC Podersdorf am See hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage wieder aufrichten und aus den gemachten Fehlern lernen.

1. Klasse Nord: Oggau : Podersdorf - 8:2 (2:1)

84 Dominik Jürgen Allacher 8:2

74 Michael Jan Högerl 7:2

72 Adam Hamdaoui 6:2

70 Zsolt Pál Böcskey 5:2

66 Sandor Gaspar Marcsik 5:1

56 Julian Kröss 4:1

48 Florian Stefanits 3:1

45 Zsolt Pál Böcskey 2:1

30 Sandor Gaspar Marcsik 2:0

20 Julian Kröss 1:0

