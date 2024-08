Packender Schlagabtausch: Apetlon besiegt Mönchhof mit 3:2

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:37

In einer rasanten Begegnung der 1. Klasse Nord trafen Apetlon und Mönchhof am Sonntag in Runde 2 aufeinander. Die Partie bot den Zuschauern nicht nur fünf Tore, sondern auch zahlreiche spannende Momente und endete letztlich mit einem knappen 3:2-Heimsieg für Apetlon. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte Apetlon eine beeindruckende Aufholjagd, die das Spiel zugunsten der Gastgeber drehte.

Erste Halbzeit: Knappe Pausenführung des Gastes

Die Begegnung startete verhalten, doch schon in der 17. Minute ging Mönchhof durch ein unglückliches Eigentor von Andreas Pethö in Führung. Ein Pass auf Daniel Lentsch, der den Ball in die Mitte brachte, führte zu einem unglücklichen Klärungsversuch der Apetloner Abwehr, der den Ball ins eigene Tor beförderte.

Der Schock saß nur kurz tief, denn bereits in der 22. Minute konnte Apetlon durch Filip Krchnak zum 1:1 ausgleichen. Krchnak verwandelte eine Ecke direkt ins Tor und brachte sein Team wieder ins Spiel. Doch Mönchhof ließ sich davon nicht beeindrucken und stellte in der 45. Minute die Führung wieder her. Patrick Enz nutzte einen guten Pass und setzte sich im 1-gegen-1 gegen den weit herausgekommenen Torhüter durch, um den Ball mühelos ins Netz zu schieben.

Zweite Halbzeit: Aufholjagd und späte Entscheidung

Nach der Pause begann Apetlon druckvoll und kam in der 55. Minute erneut durch Filip Krchnak zum Ausgleich. Krchnak zeigte sich einmal mehr treffsicher und brachte sein Team mit einem überlegten Schuss zurück ins Spiel.

In der 80. Minute gelang Zsolt Szücs das 3:2 für Apetlon erzielt. Der Treffer fiel nach einem schön herausgespielten Angriff und bedeutete die erste Führung für Apetlon in diesem Spiel. Das Spiel blieb weiterhin spannend und beide Teams hatten ihre Chancen. Ein kritischer Moment kam in der 81. Minute, als Kaique Da Silva Carlos von Mönchhof wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah.

Trotz einer intensiven Schlussphase und fünf Minuten Nachspielzeit gelang es Mönchhof nicht mehr, das Blatt zu wenden.

Das Spiel endete schließlich mit einem 3:2-Sieg für Apetlon, die somit drei wichtige Punkte einfahren konnten. Die Gastgeber zeigten eine kämpferische Leistung und bewiesen, dass sie auch nach Rückständen zurückkommen können.

1. Klasse Nord: Apetlon : Mönchhof - 3:2 (1:2)

80 Zsolt Szücs 3:2

55 Filip Krchnak 2:2

46 Patrick Enz 1:2

22 Filip Krchnak 1:1

17 Eigentor durch Andreas Pethö 0:1

