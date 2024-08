Heimsieg: Neufeld besiegt UFC Oggau mit 2:1

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 22:45

ASV Poolshop Austria Neufeld konnte sich in einem intensiven Match gegen UFC Oggau mit 2:1 durchsetzen. Trotz eines harten Kampfes und einigen turbulenten Momenten sicherte sich Neufeld / Leitha drei wichtige Punkte in der 1. Klasse Nord. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an großen Einsatz, doch am Ende behielt Neufeld / Leitha die Oberhand.

Blitzstart für Neufeld / Leitha - knapper Pausenvorsprung

Das Spiel begann gleich mit einer starken Aktion der Gastgeber. Bereits in der 10. Minute ging Neufeld / Leitha durch Leon Julian Woborny mit 1:0 in Führung. Woborny nutzte seine Chance und brachte die Gastgeber in der frühen Phase des Spiels in Front. Das frühe Tor setzte UFC Oggau sofort unter Druck.

Doch die Gäste ließen sich nicht entmutigen und fanden bald eine Antwort. In der 34. Minute erzielte Sandor Gaspar Marcsik den Ausgleichstreffer für UFC Oggau. Marcsik bewies seine Qualitäten vor dem Tor und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss zurück ins Spiel.

Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nicht lange. Nur fünf Minuten später, in der 39. Minute, stellte Michael Drga die Führung für Neufeld / Leitha wieder her. Drga nutzte eine Unaufmerksamkeit der Oggauer Defensive und schoss sein Team erneut in Front. Damit ging Neufeld / Leitha mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Viel Kampf, keine weiteren Torerfolge

Die zweite Halbzeit begann mit einer defensiv orientierten Spielweise beider Teams. Oggau versuchte, den Druck zu erhöhen, doch die Offensive der Gäste blieb blass.

Das Spiel entwickelte sich zu einem hitzigen Duell. Die Emotionen kochten hoch und es entstand eine hitzige Diskussion auf dem Platz.

Trotz der Turbulenzen in der Schlussphase konnte Neufeld / Leitha die knappe Führung verteidigen. Die sechsminütige Nachspielzeit brachte keine weiteren Tore, und so endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für die Gastgeber. Die Zuschauer sahen ein spannendes und kämpferisches Match, in dem Neufeld / Leitha am Ende die Nase vorn hatte.

1. Klasse Nord: Neufeld/Leitha : Oggau - 2:1 (2:1)

39 Michael Drga 2:1

34 Sandor Gaspar Marcsik 1:1

10 Leon Julian Woborny 1:0

