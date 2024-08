Nickelsdorf dominiert ASV Zurndorf in beeindruckender Weise

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 22:47

Nickelsdorf triumphierte mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg gegen den ASV Zurndorf in der 3. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD). Das Spiel, das von Anfang an von den Gastgebern dominiert wurde, zeigte die Überlegenheit von Nickelsdorf, die ihre Chancen effektiv nutzten und ihre Defensive stark hielten. Zurndorf konnte zu keinem Zeitpunkt des Spiels wirklich gefährlich werden und musste sich letztlich geschlagen geben.

Doppelschlag für Nickelsdorf in Hälfte eins

Das Spiel begann mit einem energischen Start von Nickelsdorf. In der 27. Minute konnte Robert Kovacs seine Mannschaft in Führung bringen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torwart von Zurndorf keine Chance und sorgte für das 1:0. Der Treffer setzte den Ton für den weiteren Verlauf des Spiels, in dem Nickelsdorf weiterhin Druck ausübte.

Nur drei Minuten später, in der 30. Minute, konnte Leo Kellner die Führung auf 2:0 ausbauen. Ein weiterer gut herausgespielter Angriff wurde von ihm souverän abgeschlossen. Diese schnelle Doppelführung gab den Gastgebern zusätzliches Selbstvertrauen und stellte die Weichen für den weiteren Spielverlauf. Zurndorf hingegen fand keine Antwort auf die frühe Druckphase von Nickelsdorf.

Nickelsdorf baut Führung weiter aus

Nach der Halbzeitpause zeigte sich ein ähnliches Bild wie in der ersten Hälfte. Nickelsdorf dominierte weiterhin das Spielgeschehen und ließ Zurndorf kaum zur Entfaltung kommen. In der 61. Minute war es dann Paul Schütz, der das dritte Tor für Nickelsdorf erzielte. Ein sauberer Abschluss besiegelte das 3:0 und brachte Nickelsdorf einen komfortablen Vorsprung.

Zurndorfs Abend wurde in der 70. Minute noch düsterer, als Alexander Kekl nach einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen musste.

Nickelsdorf nutzte die numerische Überlegenheit aus und setzte in der 75. Minute den Schlusspunkt. Krisztian Konya traf zum 4:0 und stellte damit den Endstand her. Dieses Tor war der endgültige Beweis für die Dominanz der Gastgeber an diesem Abend. Bis zum Schlusspfiff blieb es bei diesem deutlichen Ergebnis, und Nickelsdorf konnte einen verdienten Sieg feiern.

1. Klasse Nord: Nickelsdorf : Zurndorf - 4:0 (2:0)

75 Krisztian Konya 4:0

61 Paul Schütz 3:0

30 Leo Kellner 2:0

27 Robert Kovacs 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.