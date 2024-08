3:1 nach 0:1 UFC Podersdorf am See triumphiert über SC Frauenkirchen

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:24

In einer kurzweiligen Begegnung der 1. Klasse Nord konnte sich UFC Podersdorf am See gegen SC Frauenkirchen durchsetzen. Nach einem frühen Rückstand kämpfte sich das Heimteam zurück und gewann schlussendlich mit 3:1. Die Tore von Florian Steiner, Gabor Vayer und Elias Kolarik sicherten den Sieg. Martin Antol brachte die Gäste zunächst in Führung, doch Podersdorf zeigte eine beeindruckende Reaktion in der zweiten Halbzeit.

Frühe Führung für SC Frauenkirchen hält bis zur Pause

Das Spiel begann mit hoher Intensität und beide Mannschaften suchten früh den Weg zum Tor. In der 15. Minute gelang es SC Frauenkirchen, das erste Ausrufezeichen zu setzen. Martin Antol nutzte eine Unsicherheit in der Defensive von UFC Podersdorf und erzielte das 0:1 für die Gäste. Dieser frühe Treffer schockierte die Heimmannschaft, die sich danach mühte, den Ausgleich zu erzielen.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Ballverlusten auf beiden Seiten. SC Frauenkirchen versuchte, die knappe Führung zu verteidigen und setzte dabei auf Konterangriffe, die jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten. UFC Podersdorf hingegen hatte Schwierigkeiten, die Abwehr der Gäste zu durchbrechen, und so ging es mit dem Stand von 0:1 in die Halbzeitpause.

Comeback und Dominanz in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einem deutlich entschlosseneren UFC Podersdorf. Bereits in der 49. Minute belohnte sich die Heimmannschaft für ihren Einsatz. Florian Steiner erzielte das wichtige 1:1 und brachte damit seine Mannschaft wieder ins Spiel. Dieser Treffer gab UFC Podersdorf spürbar Auftrieb, und sie übernahmen zunehmend die Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz.

In der 65. Minute war es dann Gabor Vayer, der den Ball zum 2:1 für UFC Podersdorf im Netz unterbrachte. Mit diesem Treffer drehte die Heimmannschaft das Spiel zu ihren Gunsten und setzte SC Frauenkirchen unter Druck.

Der Schlusspunkt der Partie wurde schließlich in der 90. Minute gesetzt. Elias Kolarik erzielte das 3:1 für UFC Podersdorf und besiegelte damit den Sieg seiner Mannschaft. Dieser Treffer war zugleich der Schlusspunkt eines spannenden Spiels, das von der starken zweiten Halbzeit des Heimteams geprägt war.

1. Klasse Nord: Podersdorf : Frauenkirchen - 3:1 (0:1)

92 Elias Kolarik 3:1

65 Gabor Vayer 2:1

49 Florian Steiner 1:1

15 Martin Antol 0:1

