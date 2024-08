Torfestival: FC Sankt Andrä besiegt NSC Juniors mit 5:1

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:25

In einem einseitig torreichen Spiel in der 1. Klasse Nord (BGLD) setzte sich der FC Sankt Andrä deutlich mit 5:1 gegen die NSC Juniors durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 3:0 und zeigten von Beginn an eine dominierende Leistung. Trotz eines Ehrentreffers der NSC Juniors in der zweiten Halbzeit konnte der FC Sankt Andrä das Spiel klar für sich entscheiden und weitere Tore erzielen - 5:1 der Endstand.

Frühe Führung für FC Sankt Andrä - lupenreiner Cambal-Hattrick

Das Spiel begann mit einer klaren Überlegenheit der Gastgeber. Schon in der 16. Minute brachte Lukas Cambal den FC Sankt Andrä mit 1:0 in Führung. Die NSC Juniors hatten Mühe, ins Spiel zu finden, und konnten in der Anfangsphase keine nennenswerten Akzente setzen. Die drückende Hitze von 35 Grad schien den Spielern beider Mannschaften zusätzlich zu schaffen zu machen.

In der 23. Minute verzeichneten die NSC Juniors eine gute Chance, doch der Torwart des FC Sankt Andrä parierte stark und verhinderte den Ausgleich. Kurz darauf, in der 34. Minute, sorgte Cambal erneut für Aufsehen, als er durch einen präzisen Schuss das 2:0 erzielte. Nur eine Minute später legte er noch einmal nach und erhöhte auf 3:0, was die komfortable Halbzeitführung für die Gastgeber bedeutete.

Weitere Tore in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit Angriffen des FC Sankt Andrä. Doch in der 60. Minute konnten die NSC Juniors durch Tugay Arslan auf 3:1 verkürzen. Ein vorhergehender Elfmeter hatte diese Möglichkeit eröffnet, und Arslan verwandelte souverän.

Der FC Sankt Andrä ließ sich davon jedoch nicht beirren. In der 73. Minute stellte Jan Ziniel den alten Drei-Tore-Abstand wieder her, als er zum 4:1 traf. Drei Minuten später hätten die NSC Juniors fast erneut getroffen, doch ein Kopfball von Haider landete nur am Querbalken.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Armin Muminovic in der 82. Minute, als er den Endstand von 5:1 markierte. Die NSC Juniors hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen, und so endete das Spiel mit einem verdienten Sieg für die Gastgeber.

1. Klasse Nord: Sankt Andrä : NSC Juniors - 5:1 (3:0)

82 Armin Muminovic 5:1

73 Jan Ziniel 4:1

60 Tugay Arslan 3:1

36 Lukas Cambal 3:0

35 Lukas Cambal 2:0

16 Lukas Cambal 1:0

