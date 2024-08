ASV Hornstein und Apetlon trennen sich 2:2

Spielberichte

Im Samstagsspiel der 3. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) begegneten sich ASV Hornstein und Apetlon auf Augenhöhe. Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden, nachdem beide Teams jeweils eine Führung innehatten. Mario Sara von ASV Hornstein und Matej Strapak von Apetlon trugen entscheidend zum packenden Spielverlauf bei.

Frühe Führung für Apetlon wird vor der Pause egalisiert

Das Match begann mit einem Paukenschlag. Schon in der 15. Minute konnte Zsolt Szücs das erste Tor für Apetlon erzielen und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Der frühe Treffer zeigte die Offensivstärke von Apetlon, die in der Anfangsphase des Spiels deutlich zu spüren war.

ASV Hornstein ließ sich jedoch nicht entmutigen und versuchte, sich gegen die Führung der Gäste zu stemmen. Beide Teams zeigten in der ersten Halbzeit ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und einigen Chancen auf beiden Seiten. Doch es dauerte bis kurz vor dem Halbzeitpfiff, ehe sich das Blatt wenden sollte.

In der 44. Minute gelang Mario Sara der wichtige Ausgleichstreffer für ASV Hornstein. Sein Tor zum 1:1 stellte sicher, dass die Hausherren mit einem psychologischen Vorteil in die Halbzeitpause gehen konnten. Der Jubel auf den Rängen war groß und man konnte spüren, dass ASV Hornstein nun mit mehr Selbstbewusstsein in die zweite Halbzeit starten würde.

Beide Teams treffen erneut - am Ende ein "X"

Nach dem Seitenwechsel drängte ASV Hornstein auf den Führungstreffer. Die Bemühungen zahlten sich schließlich aus. In der 78. Minute war es erneut Mario Sara, der seine Mannschaft jubeln ließ. Mit seinem zweiten Treffer des Tages brachte er ASV Hornstein mit 2:1 in Führung. Der Doppeltorschütze zeigte eine hervorragende Leistung und belohnte sein Team für den Kampfgeist.

Apetlon war jedoch nicht bereit, das Spiel verloren zu geben. Sie mobilisierten ihre Kräfte und drängten in den letzten Minuten auf den Ausgleich. Die Spannung stieg, als die reguläre Spielzeit zu Ende ging und nur noch wenige Minuten auf der Uhr standen.

In der 90. Minute erlebte die Partie ihren Höhepunkt. Matej Strapak von Apetlon nutzte die letzte Gelegenheit und erzielte den späten Ausgleichstreffer zum 2:2. Dieser späte Treffer ließ die Fans von Apetlon jubeln und sorgte für eine dramatische Wende in der Schlussphase. 2:2 der Endstand.

1. Klasse Nord: Hornstein : Apetlon - 2:2 (1:1)

91 Matej Strapak 2:2

78 Mario Sara 2:1

44 Mario Sara 1:1

15 Zsolt Szücs 0:1

