USC Wallern feiert deutlichen Heimsieg gegen Breitenbrunn

Details Sonntag, 01. September 2024 20:24

Der USC Wallern setzte sich in der 3. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) souverän mit einem klaren 4:0 gegen Breitenbrunn durch. Bereits zur Halbzeit führte die Heimmannschaft mit 2:0 und ließ auch in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Erik Takac und Oliver Theiler waren die entscheidenden Torschützen für Wallern, die einen eindrucksvollen Heimsieg feierten.

Erste Halbzeit: Wallern geht in Führung

Die Partie zwischen USC Wallern und Breitenbrunn begann mit einem schnellen Tempo, wobei die Gastgeber von Anfang an das Spielgeschehen dominierten. Trotz einer engagierten Abwehrarbeit der Gäste gelang es Wallern, in der 34. Minute das erste Tor in Person von Oliver Theiler zu erzielen. Dies brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung und setzte Breitenbrunn sichtlich unter Druck. Nur wenige Minuten (44.) später erhöhte Wallern auf 2:0 durch Erik Takac, was ihnen eine komfortable Führung zur Halbzeit bescherte.

Zweite Halbzeit: Wallern baut Führung weiter aus

Nach dem Wiederanpfiff blieb Wallern weiterhin die dominierende Mannschaft. In der 52. Minute gelang Oliver Theiler das dritte Tor, das die Führung auf 3:0 ausbaute. Breitenbrunn fand kein Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der Heimmannschaft und konnte kaum gefährliche Angriffe initiieren.

In der 80. Minute machte Erik Takac mit seinem Treffer zum 4:0 endgültig den Sack zu. Wallern spielte die letzten Minuten des Spiels souverän herunter und ließ keine Zweifel mehr am deutlichen Heimsieg aufkommen.

1. Klasse Nord: Wallern : Breitenbrunn - 4:0 (2:0)

81 Erik Takac 4:0

54 Oliver Theiler 3:0

44 Erik Takac 2:0

34 Oliver Theiler 1:0

