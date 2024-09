Spannendes Remis zwischen Nickelsdorf und FC Sankt Andrä

Spielberichte

Details Freitag, 06. September 2024 21:54

Im Aufeinandertreffen der 4. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) standen sich Nickelsdorf und FC VEGANIS Sankt Andrä gegenüber. Die Zuschauer erlebten ein packendes Spiel mit vielen Höhepunkten, das schließlich mit einem 2:2-Unentschieden endete. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung, doch die Gäste kämpften sich eindrucksvoll zurück und sicherten sich am Ende einen verdienten Punkt.

Nickelsdorf geht in Führung

Von Beginn an entwickelte sich ein spannendes Spiel, bei dem beide Mannschaften versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. Nickelsdorf zeigte sich dabei zunächst als das effektivere Team und ging in der 42. Minute durch ein Tor von Robert Kovacs mit 1:0 in Führung. Der Treffer war das Ergebnis eines schnellen Angriffs, bei dem Kovacs seine individuelle Klasse unter Beweis stellte und den Ball souverän im Netz unterbrachte. Mit diesem Vorsprung ging es auch in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit und ein spätes Comeback der Gäste

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Nickelsdorf setzte alles daran, die Führung auszubauen, während FC VEGANIS Sankt Andrä nach Möglichkeiten suchte, den Ausgleich zu erzielen. In der 70. Minute musste FC Sankt Andrä jedoch einen Rückschlag hinnehmen, als Filip Janovsky mit einer roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz Unterzahl kämpften die Gäste weiter und setzten die Gastgeber unter Druck.

Nur eine Minute später konnte Nickelsdorf die numerische Überlegenheit nutzen und erhöhte durch Leo Kellner auf 2:0. Der Treffer schien die Partie vorzuentscheiden, doch FC VEGANIS Sankt Andrä gab nicht auf. Lukas Cambal brachte die Gäste in der 73. Minute mit einem Tor zurück ins Spiel und ließ Hoffnung aufkeimen.

In der 75. Minute war es erneut Lukas Cambal, der sich in die Torschützenliste eintrug und mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Beide Tore zeigten die Entschlossenheit und den Kampfgeist des FC Sankt Andrä, die trotz der Unterzahl nicht bereit waren, sich geschlagen zu geben. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten Unentschieden, das die Leistungen beider Teams widerspiegelte.

1. Klasse Nord: Nickelsdorf : Sankt Andrä - 2:2 (1:0)

75 Lukas Cambal 2:2

73 Lukas Cambal 2:1

71 Leo Kellner 2:0

42 Robert Kovacs 1:0

