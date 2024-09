SC Frauenkirchen siegt zuhause deutlich gegen Neufeld / Leitha

Spielberichte

Details Freitag, 06. September 2024 21:56

SC Frauenkirchen setzte sich am Freitag in der 1. Klasse Nord (BGLD) gegen Neufeld / Leitha deutlich mit 4:1 durch. Schon früh gelang es den Hausherren, die Weichen auf Sieg zu stellen, während die Gäste trotz engagierter Leistung nur selten den Durchbruch fanden. Ein überragender Tomas Szöllös sowie starke Auftritte von Julian Schmid und Kevin Kurcsis machten den Unterschied aus.

Blitzstart und frühe Führung - Gäste mit Anschlusstor

Bereits in der 9. Minute setzte SC Frauenkirchen das erste Ausrufezeichen. Nach einer glanzvollen Flick-Flack-Einlage brachte Tomas Szöllös seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer motivierte die Gastgeber, weiter Druck zu machen. Nur neun Minuten später, in der 18. Minute, war es erneut Szöllös, der mit seinem zweiten Treffer des Abends die Führung auf 2:0 ausbaute.

Die Gäste aus Neufeld / Leitha hatten jedoch nicht vor, sich kampflos zu ergeben. In der 22. Minute hatten sie eine gute Chance, das Spiel wieder spannender zu machen, doch der Ball landete neben dem Tor. Kurz darauf gelang es ihnen, in der 38. Minute durch Fabian Stein zum 2:1 zu verkürzen. Dies gab ihnen neuen Auftrieb und sie hofften, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten drehen zu können. Mit dem knappen 2:1 ging es in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Beide Mannschaften kamen entschlossen aus den Kabinen, doch SC Frauenkirchen zeigte sich wacher und aggressiver. In der 59. Minute war es dann Kevin Kurcsis, der mit einem präzisen Schuss das 3:1 für die Heimmannschaft erzielte. Dieser Treffer war ein harter Schlag für die Gäste, die nun einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen mussten.

Neufeld / Leitha versuchte weiterhin, ins Spiel zurückzufinden, doch die Defensive von SC Frauenkirchen stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Schließlich machte Julian Schmid in der 75. Minute den Deckel drauf, als er zum 4:1 traf und damit die endgültige Entscheidung herbeiführte. Dieser Treffer war nicht nur das Sahnehäubchen auf einer starken Leistung der Gastgeber, sondern auch der Endstand des Spiels.

1. Klasse Nord: Frauenkirchen : Neufeld/Leitha - 4:1 (2:1)

75 Julian Schmid 4:1

59 Kevin Kurcsis 3:1

38 Fabian Stein 2:1

18 Tomas Szöllös 2:0

9 Tomas Szöllös 1:0

Details

