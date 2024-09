Überzeugender Auswärtssieg: Mönchhof gewinnt bei Breitenbrunn klar

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:25

Im Duell der 1. Klasse Nord trafen Breitenbrunn und Mönchhof am Samstag an Spieltag 4 aufeinander. Das Spiel war von Anfang an eindeutig und die Gäste aus Mönchhof setzten sich mit einem klaren 4:0-Sieg durch. Bereits zur Halbzeit war die Partie entschieden, denn Mönchhof führte zu diesem Zeitpunkt schon mit 4:0. Die Tore wurden durch Patrick Enz, Kaique Da Silva Carlos und Antonio Vidovic erzielt.

Blitzstart von Mönchhof - Entscheidung schon in Durchgang eins

Die Partie begann mit einem dominanten Auftritt von Mönchhof. In der 6. Minute fiel das erste Tor durch Patrick Enz, der nach einer Flanke von Victor Vidovic den Ball gekonnt ins lange Eck verwandelte. Mönchhof blieb weiterhin am Drücker und erarbeitete sich in den folgenden Minuten mehrere Chancen.

Bereits in der 10. Minute hatte Theo Koch die Möglichkeit, durch einen Freistoß von der 16er Kante zu erhöhen, doch der Ball knallte nur gegen die Latte. Kurz darauf, in der 12. Minute, konnte Mönchhof erneut jubeln. Kaique Da Silva Carlos erzielte das 0:2 nach einem sehenswerten Spielzug.

Breitenbrunn schien überrumpelt und fand keinen Zugang zum Spiel. Mönchhof nutzte diese Schwäche eiskalt aus. In der 15. Minute war es Antonio Vidovic, der nach einem schönen Schuss das 0:3 markierte. Die Gastgeber waren weiterhin mit Defensivarbeit beschäftigt und kamen nicht ins Spiel.

Ein weiterer Freistoß von Theo Koch in der 27. Minute brachte zunächst keine Änderung am Spielstand, da der Torhüter von Breitenbrunn den Ball parieren konnte. Die Dominanz von Mönchhof hielt jedoch an. Patrick Enz setzte in der 39. Minute ein weiteres Zeichen, als er auf der linken Seite durchbrach und den Ball rechts unten zum 0:4 einnetzte. Dies war bereits sein zweiter Treffer in diesem Spiel.

Keine weiteren Tore nach Wiederbeginn

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Bild unverändert. Mönchhof kontrollierte das Spielgeschehen und ließ Breitenbrunn keine Möglichkeit, ins Spiel zurückzufinden. In der 68. Minute hatte Enz erneut eine Großchance, doch er konnte diese nicht nutzen. Die Gastgeber versuchten verzweifelt, wenigstens einen Ehrentreffer zu erzielen, doch es blieb bei dem deutlichen Ergebnis.

Mit dem Abpfiff in der 90. Minute stand das 0:4 für Mönchhof fest. Die Gäste zeigten eine überzeugende Leistung und sicherten sich verdient die drei Punkte. Breitenbrunn hingegen muss weiter an ihrer Form arbeiten, um in den kommenden Spielen bessere Ergebnisse zu erzielen.

1. Klasse Nord: Breitenbrunn : Mönchhof - 0:4 (0:4)

39 Patrick Enz 0:4

15 Antonio Vidovic 0:3

12 Kaique Da Silva Carlos 0:2

6 Patrick Enz 0:1

