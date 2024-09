UFC Purbach am See triumphiert knapp gegen ASV Hornstein dank Berger-Tor

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:27

In Runde 4 der 1. Klasse Nord (BGLD) konnte sich UFC Purbach am See am Ende knapp gegen ASV Hornstein durchsetzen. Der entscheidende Treffer fiel bereits in der ersten Halbzeit und brachte den Hausherren einen wichtigen Sieg in der 4. Runde. Während ASV Hornstein bis zum Schluss kämpfte, blieb ihnen der Ausgleich verwehrt.

Christoph Berger bringt Heim-Team auf Siegerstraße

Die Begegnung zwischen UFC Purbach am See und ASV Hornstein startete mit viel Elan. Von Beginn an waren beide Mannschaften darauf aus, das Spielgeschehen zu dominieren und den ersten Treffer zu erzielen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

In der 38. Minute gelang es schließlich Christoph Berger, das entscheidende Tor für die Heimmannschaft zu erzielen. Ein präziser Schuss ließ dem Torwart von ASV Hornstein keine Chance und brachte UFC Purbach am See mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer sorgte für große Erleichterung bei den Fans und Spielern von Purbach am See, die sich von nun an auf die Verteidigung ihres Vorsprungs konzentrierten.

ASV Hornstein kämpft vergeblich um den Ausgleich

Nach dem Führungstreffer drängte ASV Hornstein auf den Ausgleich. Sie erhöhten den Druck auf die Verteidigung von UFC Purbach am See und erspielten sich einige gute Chancen. Die Abwehrreihe der Gastgeber zeigte jedoch eine starke Leistung und konnte alle Angriffe erfolgreich abwehren.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend. ASV Hornstein setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von UFC Purbach am See stand sicher und ließ kaum nennenswerte Torchancen zu. Die Heimmannschaft versuchte ihrerseits, durch Konterangriffe die Entscheidung herbeizuführen, blieb aber ebenfalls ohne weiteren Torerfolg.

In der Schlussphase wurde das Spiel zunehmend hektischer. ASV Hornstein warf alles nach vorne, um den Ausgleich doch noch zu erzwingen. Doch trotz aller Bemühungen und einer kämpferischen Leistung blieben sie erfolglos. Die Defensive von UFC Purbach am See zeigte sich an diesem Tag unüberwindbar.

Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute endete das Spiel schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für UFC Purbach am See.

1. Klasse Nord: Purbach am See : Hornstein - 1:0 (1:0)

38 Christoph Berger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.