UFC Podersdorf feiert Auswärtssieg in Apetlon

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 20:33

Das Spiel der 4. Runde in der 1. Klasse Nord zwischen Apetlon und UFC Podersdorf a. S. endete mit einem 2:0-Sieg für die Gäste. Die Partie in der 1. Klasse Nord (BGLD) bot zahlreiche aufregende Momente und eine eindrucksvolle Performance von Donát Szűcs der maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Erste Halbzeit: Chancen vergeben

Bereits in den ersten Minuten zeigte sich UFC Podersdorf a. S. hochmotiviert.

In der 19. Minute verzeichnete UFC Podersdorf a. S. die erste klare Torchance, konnte diese jedoch nicht verwerten. Auch Apetlon hatte Möglichkeiten, doch das Abschlussglück fehlte. So flog in der 43. Minute ein Schuss aus fünf Metern Entfernung übers Tor. Kurz vor der Halbzeit wurde Apetlon ein Elfmeter zugesprochen, der jedoch nicht genutzt werden konnte.

Zweite Halbzeit: Podersdorf setzt sich durch

Nach dem Wiederanpfiff nahm die Partie Fahrt auf. In der 47. Minute gab es einen Elfmeter für UFC Podersdorf a. S., der jedoch ebenfalls nicht verwertet werden konnte.

Die Gäste aus Podersdorf waren jedoch weiterhin gefährlich und gingen schließlich in der 65. Minute in Führung. Eine traumhafte Flanke brachte die Abwehr von Apetlon in Bedrängnis und führte zu einem Eigentor durch Tomas Bagi.

Das Spiel blieb spannend und umkämpft, doch UFC Podersdorf a. S. zeigte seine Klasse, insbesondere durch die Aktionen von Donát Szűcs. In der 69. Minute beeindruckte er mit einem starken Tackling und in der 79. Minute mit einem Solo, das als "Weltklasse" bezeichnet wurde. Schließlich krönte er seine Leistung in der 88. Minute mit einem herausragenden Tor, das er nach einem Solo von der eigenen Hälfte erzielte und den 2:0-Endstand für UFC Podersdorf a. S. sicherte.

1. Klasse Nord: Apetlon : Podersdorf - 0:2 (0:0)

88 Donát Sz?cs 0:2

65 Eigentor durch Tomas Bagi 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.