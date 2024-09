Spannender Schlagabtausch in Torfestival zwischen FC Sankt Andrä und ASV Zurndorf

Spielberichte

Details Samstag, 14. September 2024 21:45

In einem mitreißenden Match der 1. Klasse Nord (BGLD) lieferten sich der FC Sankt Andrä und der ASV Zurndorf ein packendes Duell, das am Ende mit einem 3:3-Unentschieden endete. Besonders beeindruckend war die kämpferische Einstellung beider Teams, die bis zur letzten Minute um jeden Ball kämpften und so den Zuschauern ein aufregendes Fußballspiel boten. Bereits in der ersten Hälfte fielen drei Tore, und auch die zweite Halbzeit stand dem in nichts nach.

Furioser Beginn und Turnaround - 2:1 zur Pause

Die Begegnung begann rasant, als Samuel Durek vom ASV Zurndorf bereits in der 7. Minute den ersten Treffer des Spiels erzielte. Mit einem geschickten Spielzug setzte er sich gegen die Abwehr des FC Sankt Andrä durch und brachte seine Mannschaft früh in Führung. Der frühe Rückstand weckte jedoch den Kampfgeist der Heimmannschaft. In der 25. Minute gelang Lukas Cambal der Ausgleich für den FC Sankt Andrä, als er einen präzisen Eckball per Kopf im Netz versenkte.

Der FC Sankt Andrä ließ sich von der Führung der Gäste nicht beeindrucken und zeigte weiterhin großen Einsatz. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, war es erneut Lukas Mihalik, der für die Gastgeber traf. Nach einem sehenswerten Spielzug vollendete Mihalik souverän und sorgte so für den Halbzeitstand von 2:1 zugunsten des FC Sankt Andrä.

Rasante Schlussphase mündet in Punkteteilung

Die zweite Halbzeit begann ebenso spannend wie die erste geendet hatte. Beide Mannschaften agierten offensiv und suchten den Weg nach vorne. In der 74. Minute gelang es Mario Unger, den ASV Zurndorf wieder ins Spiel zu bringen. Mit einem gezielten Schuss überwand er die Abwehr des FC Sankt Andrä und stellte den Ausgleich zum 2:2 her.

Doch die Freude der Gäste währte nicht lange, denn nur drei Minuten später, in der 77. Minute, war es erneut Lukas Mihalik, der den FC Sankt Andrä wieder in Führung brachte. Mit einem kraftvollen Schuss ins obere Eck erzielte er sein zweites Tor des Tages und ließ die Fans der Heimmannschaft jubeln.

Als das Spiel sich dem Ende näherte, schien es, als würde der FC Sankt Andrä den knappen Vorsprung über die Zeit retten können. Doch in der 86. Minute schlug der ASV Zurndorf noch einmal zurück. Daniel Reiter war zur Stelle und erzielte den erneuten Ausgleich zum 3:3. Mit diesem Treffer krönte er eine starke Leistung seiner Mannschaft und stellte sicher, dass der ASV Zurndorf zumindest einen Punkt aus dieser spannenden Partie mitnehmen konnte.

So endete ein packendes Spiel, in dem beide Mannschaften ihr Können eindrucksvoll unter Beweis stellten, mit einem gerechten Unentschieden. Die Zuschauer erlebten ein Spiel voller Höhepunkte und wurden mit sechs Toren belohnt, die die hohe Qualität dieser Begegnung unterstrichen.

1. Klasse Nord: Sankt Andrä : Zurndorf - 3:3 (2:1)

86 Daniel Reiter 3:3

77 Lukas Mihalik 3:2

74 Mario Unger 2:2

44 Lukas Mihalik 2:1

25 Lukas Cambal 1:1

7 Samuel Durek 0:1

Details

