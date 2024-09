Neufeld / Leitha dominiert: Deutlicher 6:1-Sieg gegen UFC Purbach am See

Spielberichte

Der ASV Poolshop Austria Neufeld zeigte eine eindrucksvolle Leistung und besiegte UFC Purbach am See mit 6:1. Das Spiel war geprägt von der Dominanz der Gäste, die bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren deutlichen Sieg legten. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Leon Julian Woborny und Michael Drga, die jeweils zweimal trafen.

Frühe Führung für Neufeld / Leitha

Bereits nach neun Minuten ging Neufeld / Leitha in Führung. Matthias Wachter nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Purbach am See aus und erzielte das 1:0 für die Gäste. Die frühe Führung gab den Gästen zusätzlichen Auftrieb, und sie setzten die Abwehr von UFC Purbach am See weiterhin stark unter Druck.

In der 25. Minute baute Mario Ikic die Führung weiter aus. Ein präziser Schuss ließ dem Torwart von Purbach am See keine Chance und das 2:0 war perfekt. Nur fünf Minuten später war es erneut Neufeld / Leitha, die jubeln konnten. Diesmal war es Michael Drga, der mit einem platzierten Schuss das 3:0 erzielte und somit den Halbzeitstand markierte.

Neufeld / Leitha erhöht in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause blieb Neufeld / Leitha die spielbestimmende Mannschaft. In der 51. Minute war es erneut Michael Drga, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 4:0 erzielte. Purbach am See fand weiterhin keine Mittel, um die Angriffswellen der Gäste abzuwehren.

In der 65. Minute schlug Leon Julian Woborny erstmals zu und erhöhte auf 5:0 für Neufeld / Leitha. Woborny war an diesem Abend in Topform und setzte zehn Minuten vor Schluss noch einen drauf. In der 84. Minute erzielte er mit einem weiteren Treffer das 6:0. Die Defensive von Purbach am See wirkte in diesen Momenten völlig überfordert.

In den letzten Minuten des Spiels gelang UFC Purbach am See dann doch noch der Ehrentreffer. In der 86. Minute war es Nico Wimmer, der den Ball im Netz unterbrachte und somit den 1:6-Endstand herstellte. Trotz des späten Treffers konnte dies die deutliche Niederlage von Purbach am See nicht kaschieren.

