Last-Minute-Triumph: FC Sankt Andrä besiegt USC Wallern knapp

Details Freitag, 20. September 2024 22:31

In einem nervenaufreibenden Duell der 1. Klasse Nord (BGLD) behielt der FC Sankt Andrä am Ende die Oberhand und setzte sich mit 1:0 gegen den USC Wallern durch. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit gelang es den Hausherren, in der letzten Spielminute den entscheidenden Treffer zu erzielen und somit einen hart erkämpften Heimsieg zu feiern.

Erste Halbzeit: Taktisches Geplänkel ohne Tore

Das Spiel zwischen dem FC Sankt Andrä und dem USC Wallern wurde gleich von Beginn an mit hoher Intensität angegangen. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und suchten nach frühen Möglichkeiten, um die gegnerische Defensive zu durchbrechen. Doch sowohl die Abwehrreihen der Gastgeber als auch die der Gäste standen sicher und ließen kaum nennenswerte Chancen zu.

Die erste Halbzeit war geprägt von taktischen Überlegungen und einem ausgeglichenen Kräfteverhältnis. Der FC Sankt Andrä versuchte, das Spiel zu kontrollieren und Ballbesitz zu halten, während der USC Wallern auf Konterchancen lauerte. Trotz einiger vielversprechender Ansätze auf beiden Seiten gelang es keinem der Teams, den Ball im Tor unterzubringen. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannende Schlussphase: Patrick Szabo als Matchwinner

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich das intensive Duell fort. Der FC Sankt Andrä erhöhte den Druck und suchte zunehmend nach der Entscheidung. Die Zuschauer sahen ein umkämpftes Spiel mit zahlreichen Zweikämpfen im Mittelfeld. Doch die Defensiven beider Mannschaften blieben weiterhin standhaft.

Als sich das Spiel schon dem Ende zuneigte und viele mit einem torlosen Unentschieden rechneten, kam es in der letzten Spielminute zur entscheidenden Szene. Der FC Sankt Andrä setzte noch einmal zu einem Angriff an, der schließlich von Szabo Patrick erfolgreich abgeschlossen wurde. In der 90. Minute erzielte er das umjubelte 1:0 für die Hausherren und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße.

Das Spiel wurde unmittelbar nach dem Tor abgepfiffen, sodass die Gastgeber ihren knappen Vorsprung über die Zeit retten konnten. Dieser späte Erfolg beschert dem FC Sankt Andrä drei wichtige Punkte.

1. Klasse Nord: Sankt Andrä : Wallern - 1:0 (0:0)

94 Patrik Sabo 1:0

