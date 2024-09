Überzeugender Sieg der NSC Juniors gegen ASV Hornstein

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 19:35

Die NSC Juniors haben in der sechsten Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) einen klaren 3:0-Sieg gegen den ASV COLDAMARIS Hornstein eingefahren. In einem packenden Spiel setzten sich die Juniors bereits in der ersten Halbzeit entscheidend ab und ließen den Gästen keine Chance, ins Spiel zurückzufinden. Péter Sajtos, Tugay Arslan und Matus Vlna trugen mit ihren Treffern maßgeblich zum Erfolg der Heimmannschaft bei.

NSC Juniors dominieren von Beginn an

Das Spiel zwischen den NSC Juniors und ASV Hornstein begann mit hohem Tempo. Bereits in der 16. Minute gingen die Gastgeber durch ein Tor von Matus Vlna mit 1:0 in Führung. Der Stürmer der Juniors konnte einen gut herausgespielten Angriff erfolgreich abschließen und setzte somit früh ein Zeichen für den weiteren Spielverlauf.

Die Führung gab den NSC Juniors sichtlich Auftrieb, und sie setzten die Gäste aus Hornstein weiter unter Druck. In der 44. Minute gelang es Tugay Arslan, die Führung auf 2:0 auszubauen. Arslan nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste eiskalt aus und schob den Ball ins Netz. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause, und die NSC Juniors hatten sich eine komfortable Ausgangsposition für die zweite Hälfte geschaffen.

Péter Sajtos macht den Sack zu

Nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild: Die NSC Juniors dominierten das Geschehen auf dem Platz und ließen den Gästen kaum Raum für eigene Aktionen. In der 60. Minute setzte Péter Sajtos den Schlusspunkt unter eine starke Leistung der Heimmannschaft. Sajtos nutzte eine Vorlage gekonnt und erzielte das 3:0 für die NSC Juniors. Dieser Treffer besiegelte den Endstand und ließ keinen Zweifel mehr daran, wer als Sieger vom Platz gehen würde.

Die restliche Spielzeit verwalteten die Juniors ihren Vorsprung souverän und ließen nichts mehr anbrennen. Auch in der zweiminütigen Nachspielzeit, die der Schiedsrichter ansetzte, konnten die Gäste aus Hornstein keine nennenswerten Chancen mehr kreieren. Somit blieb es beim verdienten 3:0-Erfolg für die NSC Juniors, die damit drei wichtige Punkte in der Liga einfahren konnten.

1. Klasse Nord: NSC Juniors : Hornstein - 3:0 (2:0)

60 Péter Sajtos 3:0

44 Tugay Arslan 2:0

16 Matus Vlna 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.