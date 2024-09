SC Frauenkirchen triumphiert bei ASV Zurndorf mit 2:0

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 19:36

In einem hart umkämpften Match setzte sich der SC Frauenkirchen mit 2:0 gegen den ASV Raiffeisenbank Zurndorf durch. Beide Mannschaften lieferten sich ein spannendes Duell, das erst in der Schlussphase durch Tore von Martin Antol und Tomas Szöllös entschieden wurde. Trotz einer Gelb-Roten Karte in der letzten Spielminute für den SC Frauenkirchen konnten die Gäste ihren Vorsprung halten und den Sieg sichern.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem ASV Zurndorf und dem SC Frauenkirchen begann mit einem frühen Anpfiff und entwickelte sich schnell zu einem intensiven Schlagabtausch. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz und drängten auf den Führungstreffer. Die Verteidigungsreihen standen jedoch sicher und ließen kaum gefährliche Torchancen zu. In der ersten Halbzeit konnten weder der ASV Zurndorf noch der SC Frauenkirchen die Abwehr des Gegners überwinden, sodass es mit einem torlosen 0:0 in die Pause ging.

Spannende Schlussphase bringt Entscheidung für den Gast

Die zweite Halbzeit begann ähnlich ausgeglichen wie die erste. Beide Mannschaften agierten vorsichtig und versuchten, Fehler zu vermeiden. Erst in den letzten Minuten des Spiels kam es zu den entscheidenden Szenen. In der 88. Minute gelang es Martin Antol vom SC Frauenkirchen, die Abwehr des ASV Zurndorf zu durchbrechen und den Ball zum 1:0 ins Netz zu befördern. Dieser späte Treffer war ein herber Rückschlag für die Gastgeber, die bis dahin gut mitgehalten hatten.

Nur zwei Minuten später folgte das nächste Highlight: Tomas Szöllös erhöhte in der 90. Minute auf 2:0 für den SC Frauenkirchen. Kurz darauf wurde der Torschütze des ersten Tores, Martin Antol, mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt. Trotz dieser numerischen Unterlegenheit in den letzten Momenten des Spiels konnte der SC Frauenkirchen seinen Vorsprung verteidigen.

Nach insgesamt 95 Minuten Spielzeit beendete der Schiedsrichter das Match und der SC Frauenkirchen durfte sich über einen hart erkämpften 2:0-Auswärtssieg freuen. Der ASV Zurndorf zeigte eine solide Leistung, musste sich aber letztlich der Effizienz der Gäste in der Schlussphase geschlagen geben.

1. Klasse Nord: Zurndorf : Frauenkirchen - 0:2 (0:0)

95 Tomas Szöllös 0:2

88 Martin Antol 0:1

