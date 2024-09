Nickelsdorf dominiert Mönchhof in überzeugender Manier

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 20:00

Nickelsdorf setzte ein starkes Zeichen in der 1. Klasse Nord und feierte einen souveränen 5:0-Sieg gegen Mönchhof. Bereits in der ersten Halbzeit gelang es den Gastgebern, die Weichen auf Sieg zu stellen und mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause zu gehen. In der zweiten Halbzeit ließ Nickelsdorf nicht nach und erhöhte den Druck auf die Gäste, was letztlich zu einem deutlichen Endergebnis führte.

Frühe Führung für Nickelsdorf - schon 3:0 zur Pause

Das Spiel begann mit hohem Tempo und es dauerte nicht lange, bis Nickelsdorf das erste Mal jubeln durfte. Bereits in der 9. Minute erzielte Robert Kovacs das 1:0 für die Gastgeber. Die frühe Führung setzte Mönchhof unter Druck und zwang sie, mehr Risiko einzugehen.

Die Gäste versuchten sich in der 7. Minute mit ihrer ersten Ecke, konnten daraus jedoch keinen Nutzen ziehen. Nickelsdorf blieb hingegen weiterhin gefährlich und setzte die Abwehr von Mönchhof immer wieder unter Druck. In der 23. Minute baute Leo Kellner die Führung der Gastgeber aus. Ein präziser Weitschuss von ihm landete unhaltbar im Netz und brachte das 2:0 für Nickelsdorf.

Nur neun Minuten später erhöhte sich der Vorsprung der Heimelf auf 3:0. Milos Gicic unterlief ein unglückliches Eigentor, was den Spielstand weiter zu Gunsten von Nickelsdorf vergrößerte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es dann in die Halbzeitpause.

Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Nickelsdorf die tonangebende Mannschaft. In der 64. Minute war es erneut Robert Kovacs, der sich in die Torschützenliste eintrug und das 4:0 erzielte. Damit war der Widerstand von Mönchhof endgültig gebrochen, und Nickelsdorf konnte das Spiel nach Belieben kontrollieren.

In der Schlussphase der Partie setzte Nickelsdorf noch einmal einen drauf. Paul Schütz krönte die starke Leistung der Gastgeber mit einem Treffer zum 5:0 in der 88. Minute. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und Nickelsdorf durfte sich über einen beeindruckenden Heimsieg freuen.

1. Klasse Nord: Nickelsdorf : Mönchhof - 5:0 (3:0)

88 Paul Schütz 5:0

64 Robert Kovacs 4:0

32 Eigentor durch Milos Gicic 3:0

23 Leo Kellner 2:0

9 Robert Kovacs 1:0

Details

