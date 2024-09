Spannende Wende: UFC Podersdorf a. S. siegt nach Rückstand gegen Breitenbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 20:14

In einem aufregenden Spiel der 1. Klasse Nord (BGLD) schaffte der UFC Podersdorf am See einen beeindruckenden 2:1-Auswärtssieg gegen Breitenbrunn. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung, doch die Gäste bewiesen Kampfgeist und drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit. Dieser Sieg in der sechsten Runde der Saison zeigt die Stärke und Entschlossenheit von UFC Podersdorf a. S., die sich trotz eines Rückstands durchsetzen konnten.

Erste Halbzeit: Breitenbrunn mit der Führung

Der Anpfiff des Spiels zwischen Breitenbrunn und UFC Podersdorf a. S. erfolgte in der ersten Minute. Beide Teams begannen energisch und suchten nach frühen Chancen, um die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die Gastgeber aus Breitenbrunn zeigten sich von Anfang an engagiert und setzten die Gäste unter Druck.

In der 44. Minute gelang Breitenbrunn schließlich der Durchbruch. Benjamin Frank erzielte das 1:0 für die Heim-Mannschaft. Es war ein gut herausgespielter Treffer, der die Fans der Gastgeber jubeln ließ und das Spiel in eine interessante Richtung lenkte. Mit dieser knappen Führung gingen beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Podersdorf dreht das Spiel

Nach der Pause kam UFC Podersdorf a. S. entschlossen aus der Kabine und suchte nach Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Die Bemühungen der Gäste wurden in der 72. Minute belohnt, als Gabor Vayer das 1:1 erzielte. Dieser Treffer war ein wichtiger Moment im Spiel und veränderte die Dynamik zugunsten der Gäste.

Das Spiel nahm weiter an Intensität zu, als beide Teams versuchten, die Führung zu übernehmen. In der 80. Minute gelang es UFC Podersdorf a. S. erneut, zuzuschlagen. Csaba Csizmadia erzielte das entscheidende 2:1 für die Gäste. Dieser Treffer setzte die Gastgeber unter enormen Druck, da ihnen nur noch wenig Zeit blieb, um das Spiel zu retten.

Die verbleibenden Minuten des Spiels waren von intensiven Bemühungen beider Mannschaften geprägt. Breitenbrunn versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen, während UFC Podersdorf a. S. sich darauf konzentrierte, die Führung zu verteidigen. Die Nachspielzeit von sechs Minuten bot zusätzliche Spannung, doch letztlich gelang es den Gästen, ihre knappe Führung bis zum Schlusspfiff zu verteidigen.

1. Klasse Nord: Breitenbrunn : Podersdorf - 1:2 (1:0)

80 Csaba Csizmadia 1:2

72 Gabor Vayer 1:1

44 Benjamin Frank 1:0

