Torfestival in Apetlon: Heimteam dominiert UFC Oggau

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 22:16

In einem torreichen Spiel der 1. Klasse Nord (BGLD) setzte sich Apetlon souverän gegen den UFC Oggau mit 5:1 durch. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Heimteam den Grundstein für den deutlichen Sieg. Tibor Ambrus, Matej Turna und Zsolt Szücs waren die herausragenden Akteure, die das Ergebnis maßgeblich beeinflussten. Der deutliche Halbzeitstand von 3:0 ließ wenig Hoffnung für die Gäste aus Oggau, die trotz eines Eigentors von Fabio Haider nur noch Ergebniskosmetik betreiben konnten.

Blitzstart und Dominanz der Heimelf

Gleich zu Beginn zeigte Apetlon seine Ambitionen, das Spiel zu kontrollieren. Bereits in der 5. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Zsolt Szücs brachte die Gastgeber mit einem präzisen Schuss ins Netz in Führung. Der frühe Treffer setzte den Ton für die erste Halbzeit, in der Apetlon das Spiel klar dominierte.

Die Gäste aus Oggau fanden nur schwer ins Spiel und konnten keine nennenswerten Chancen kreieren. In der 36. Minute war es erneut Zsolt Szücs, der mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 erhöhte. Die Defensive von Oggau wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert und konnte den schnellen Angriffen von Apetlon nur wenig entgegensetzen.

Kurz vor der Halbzeitpause setzte Matej Turna noch einen drauf. In der 44. Minute traf er zum 3:0 und sorgte damit für eine beruhigende Führung zur Halbzeit. Das Heimteam ging mit einer komfortablen Führung in die Kabine, während der UFC Oggau dringend eine Antwort auf die Überlegenheit von Apetlon finden musste.

Eigentor und Schlusspunkt durch Ambrus

Nach der Pause setzte Apetlon seinen Angriffsfussball fort. In der 52. Minute erzielte Matej Turna seinen zweiten Treffer des Tages und erhöhte auf 4:0. Oggau hatte weiterhin Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und schaffte es nicht, die gefährlichen Angriffe der Gastgeber zu stoppen.

In der 58. Minute kam es zu einem unglücklichen Moment für Apetlon. Fabio Haider traf ins eigene Tor, wodurch der Spielstand auf 4:1 verkürzt wurde. Trotz dieses Eigentors ließ sich die Heimelf nicht aus der Ruhe bringen und behielt die Kontrolle über das Spiel.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Tibor Ambrus in der 75. Minute. Mit einem souveränen Abschluss stellte er den Endstand von 5:1 her und besiegelte damit den klaren Sieg für Apetlon. Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Highlights, sodass das Ergebnis bis zum Schlusspfiff Bestand hatte.

1. Klasse Nord: Apetlon : Oggau - 5:1 (3:0)

75 Tibor Ambrus 5:1

58 Eigentor durch Fabio Haider 4:1

52 Matej Turna 4:0

44 Matej Turna 3:0

36 Zsolt Szücs 2:0

5 Zsolt Szücs 1:0

