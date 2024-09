Neufeld / Leitha triumphiert nach Rückstand klar über Breitenbrunn

Spielberichte

Details Freitag, 27. September 2024 21:52

Der ASV Poolshop Austria Neufeld setzte sich in der 7. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) mit 4:1 gegen Breitenbrunn durch. Nachdem die Gäste zunächst in Führung gingen, gelang es Neufeld / Leitha, das Spiel zu drehen und letztlich deutlich zu gewinnen. Besonders die Offensive der Gastgeber zeigte sich in Topform und erzielte vier sehenswerte Treffer.

Frühe Führung für Breitenbrunn - Hausherren drehen Match vor der Pause

Schon früh in der Partie deutete sich an, dass die Zuschauer ein spannendes Spiel erwarten durften. In der 29. Minute brachte Conner Reeh die Gäste aus Breitenbrunn mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer war das Resultat eines schnellen und präzisen Angriffs, der die Defensive von Neufeld / Leitha auf dem falschen Fuß erwischte. Die Gäste nutzten ihre Chance und setzten den ersten Nadelstich des Abends.

Doch die Antwort der Heimmannschaft ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute nach dem Führungstreffer der Gäste konnte Nikola Zivojinovic für Neufeld / Leitha den Ausgleich erzielen. In der 30. Minute nutzte Zivojinovic eine Unachtsamkeit der Breitenbrunner Defensive und stellte den Spielstand auf 1:1. Dieses Tor war der Auftakt zu einer starken Phase der Gastgeber.

Mit dem Ausgleichstor im Rücken erhöhte Neufeld / Leitha den Druck auf die Gäste und erspielte sich weitere Chancen. In der 33. Minute war es dann Senad Serifoski, der die Gastgeber erstmals in Führung brachte. Serifoski zeigte seine ganze Klasse und schob den Ball überlegt zum 2:1 ins Netz. Neufeld / Leitha hatte das Spiel innerhalb weniger Minuten komplett gedreht und ging nun mit einer knappen Führung in die nächste Spielphase.

Die Gastgeber ruhten sich jedoch nicht auf ihrem Vorsprung aus. Noch vor der Halbzeitpause konnte Leon Julian Woborny in der 44. Minute auf 3:1 erhöhen. Woborny setzte sich im Strafraum durch und vollendete souverän. Mit diesem Treffer verschaffte sich Neufeld / Leitha eine komfortable Halbzeitführung und ging mit viel Selbstvertrauen in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Gäste aus Breitenbrunn, den Anschluss zu erzielen und das Spiel noch einmal spannend zu machen. Doch die Defensive von Neufeld / Leitha stand sicher und ließ nur wenige gefährliche Aktionen zu. Stattdessen waren es die Gastgeber, die weiterhin für die Highlights sorgten.

Fabian Stein setzt den Schlusspunkt

In der 70. Minute gelang Fabian Stein der Treffer zum 4:1. Stein nutzte eine weitere Unachtsamkeit in der Abwehr von Breitenbrunn und sorgte mit seinem Tor für die endgültige Entscheidung. Dieser Treffer war der Schlusspunkt einer starken Leistung von Neufeld / Leitha, die sich den Sieg mehr als verdient hatten.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und nach einer kurzen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie in der 94. Minute ab. Mit diesem Sieg sicherte sich der ASV Poolshop Austria Neufeld drei wichtige Punkte.

1. Klasse Nord: Neufeld/Leitha : Breitenbrunn - 4:1 (3:1)

70 Fabian Stein 4:1

44 Leon Julian Woborny 3:1

33 Senad Serifoski 2:1

30 Nikola Zivojinovic 1:1

29 Conner Reeh 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.