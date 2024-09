USC Wallern setzt sich gegen Zurndorf durch

Spielberichte

Details Freitag, 27. September 2024 22:21

In einem packenden Duell in der 1. Klasse Nord konnte sich der USC Wallern mit einem klaren 2:0-Sieg gegen den ASV Raiffeisenbank Zurndorf durchsetzen. Die Gastgeber legten bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Erfolg und konnten die Führung in der zweiten Halbzeit ausbauen.

Takac bringt Hausherren in Führung

Von Beginn an zeigten sich die Wallerner entschlossen, die Partie zu dominieren. In der 25. Minute gelang es Erik Takac, die Gastgeber in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem ASV-Torwart keine Chance und markierte das 1:0. Dieser Treffer verlieh den Hausherren zusätzlichen Rückenwind, während die Gäste sichtlich um eine schnelle Antwort bemüht waren. Allerdings gelang es ihnen nicht, in der ersten Halbzeit entscheidende Akzente zu setzen.

Der USC Wallern verstand es geschickt, die Führung zu verwalten und immer wieder gefährliche Konter zu fahren. Dabei zeigten sich insbesondere die Offensivspieler der Gastgeber in guter Form und sorgten für viel Druck auf die Zurndorfer Abwehr. Trotz einiger Bemühungen konnten die Gäste jedoch keine nennenswerten Chancen kreieren, sodass es mit der knappen Führung für Wallern in die Halbzeitpause ging.

Janisch trifft zur Vorentscheidung - Gäste nur noch zu zehnt

Nach dem Seitenwechsel drängte der ASV Zurndorf auf den Ausgleich, doch die USC-Abwehr stand sicher und ließ kaum Möglichkeiten zu. In der 57. Minute dann der nächste Rückschlag für die Gäste: Dominik Janisch erhöhte mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0. Ein gut herausgespielter Angriff der Gastgeber führte dazu, dass Janisch frei zum Schuss kam und die Führung ausbauen konnte. Die Freude auf Seiten der Wallerner war groß, und der ASV Zurndorf schien nun endgültig geschlagen.

Doch das Spiel hatte noch weitere spannende Momente parat. In der 75. Minute wurde Zurndorfs Marcel Prakisch mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Diese Dezimierung schwächte die Gäste weiter und machte es ihnen noch schwerer, das Blatt zu wenden. Der USC Wallern nutzte die numerische Überlegenheit, um das Spiel zu kontrollieren und keine weiteren Chancen des Gegners zuzulassen.

In den letzten Minuten der Partie versuchte der ASV Zurndorf zwar noch einmal alles, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die gut organisierte Defensive des USC ließ nichts anbrennen. Der Schlusspfiff besiegelte schließlich den verdienten 2:0-Sieg für die Hausherren.

