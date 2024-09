Spannung bis zur letzten Minute: NSC Juniors besiegen UFC Podersdorf am See mit 1:0

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 22:30

In einem packenden Duell der 1. Klasse Nord (BGLD) trafen der UFC Podersdorf am See und die NSC Juniors aufeinander. Das Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb, endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gäste aus Neusiedl. Trotz zahlreicher Torchancen und einer Gelb-Roten Karte für die Heim-Mannschaft, konnten die Podersdorfer keinen Treffer erzielen und mussten sich geschlagen geben.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Mit dem Anpfiff begannen beide Teams zunächst vorsichtig und tasteten sich langsam aneinander heran. Trotz des großen Engagements auf beiden Seiten blieben echte Highlights in der ersten Halbzeit aus. In der 45. Minute kommentierte ein Beobachter, dass es bislang kein besonderes Match gewesen sei und nichts Erwähnenswertes zu berichten gäbe.

Nach der Halbzeitpause nahm das Spiel jedoch an Fahrt auf. Bereits in der 52. Minute hatten die NSC Juniors eine gute Torchance, die allerdings ungenutzt blieb. Die Gäste erhöhten den Druck und versuchten, die Abwehr von Podersdorf zu durchbrechen.

Siegtor in Überzahl

Die entscheidende Wende im Spiel kam in der 63. Minute, als Elias Kolarik vom UFC Podersdorf a. S. nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen musste. Diese Schwächung der Heim-Mannschaft nutzten die NSC Juniors geschickt aus. Nur sechs Minuten später, in der 69. Minute, war es dann soweit: Paul Strommer erzielte das entscheidende Tor für die Gäste und brachte Neusiedl mit 1:0 in Führung.

Trotz des Rückstands kämpfte Podersdorf weiter und hatte in der 72. Minute eine vielversprechende Torchance, die jedoch nicht verwandelt wurde. Kurz vor Ende des Spiels, in der 87. Minute, hatten die Podersdorfer erneut Pech, als eine Torchance vom Torwart der NSC Juniors vereitelt wurde und ein weiterer Angriff wegen Abseits zurückgepfiffen wurde.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel mit dem Endstand von 0:1. Die NSC Juniors konnten sich über einen hart erkämpften Sieg freuen, während der UFC Podersdorf am See trotz guter Leistung ohne Punkte blieb.

1. Klasse Nord: Podersdorf : NSC Juniors - 0:1 (0:0)

69 Paul Strommer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.